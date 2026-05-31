Tíz percig volt a színpadon Travis Scott a Barba Negrában a BL-döntős bulin, amire 49 ezer forintért lehetett jegyet venni

Pogány Induló fellépését előrehozták, Beton.Hofiét pedig későbbre tették, de lementek a koncertek és a kettő között rövid időre Travis Scott is fellépett a BL-döntő estéjén a Barba Negrában – írja a Telex.

Beton.Hofit helikopterrel reptették át a csepeli koncerthelyszínre Babótról, ahol aznap este 9-es kezdéssel lépett fel. A rapper már a babóti focipályára is helikopterrel érkezett meg, ezt a bevonulást a produkció tudatosan beépítette a műsorba.

Travis Scott az éjjel 1 órás kezdéshez képest körülbelül 50 perc késéssel érkezett meg, és nagyjából tíz percig volt színpadon – írják. Az előadó inkább csak belekiabált a mikrofonba miközben a DJ-je lejátszotta a slágereit más ismert trap- és rapdalok mellett.

A legismertebb Fein című dalánál Travis Scott felállt egy asztal tetejére, közben a közönség vadul pogózott. A Telex cikke szerint ezen a ponton pánik alakult ki a közönségben, többen levegőért kapkodva átugrottak a kordonon a VIP-be, bútorokat dobáltak a tömegben. A helyszínre mentősök is érkeztek, volt, aki egészségügyi ellátásra szorult, több bulizó pedig hazaindult.

A szervező Danube Events Kft. Indexnek küldött nyilatkozata szerint a rendezvény lebonyolítása nagyrészt Travis Scott és menedzsmentje kreatív döntései alapján történt. A színpad, a kordonok elhelyezése, a közönség és az előadó közötti távolság, valamint a látványtechnikai elemek – például a füstgépek és egyéb effektek – mind az előadó csapatának utasításai szerint épültek ki, a biztonsági előírások betartása mellett. A Danube Events Kft. hangsúlyozta, hogy a jegyeladásokat a helyszín befogadóképességéhez mérten korlátozták, a biztonsági helyzetet folyamatosan figyelték, és szükség esetén eltávolították a rendbontókat a tömegből.

A szervezők szerint a műsor menetrendjének csúszása benne volt a pakliban, mivel az eseményt a Bajnokok Ligája döntőjéhez igazították. Erről a jegyvásárlókat már az értékesítési felületen tájékoztatták, és a fellépő hazai előadók is tudták, hogy programjuk Travis Scott koncertjének időrendjéhez igazodik. Állításuk szerint az előadókat folyamatosan értesítették az esetleges változásokról és a program alakulásáról. Travis Scott a koncert előtt élőben nézte a döntőt a Puskásban.

A BL-döntő utánra időzített, utolsó pillanatban leszervezett eseményt kedden jelentették be, szerdán indult a jegyeladás, az early bird jegyek 35 ezer forintba kerültek, több mint tízezer ember állt sorba a belépőkért online. A normál jegyár 49 ezer forint volt.

Az eseményen többek közt Azahriah, Szoboszlai Dominik, Manuel, T. Danny, a Valmar, Bruno X Spacc és a Pamkutya egyik tagja, Osbáth Norbert is részt vett.