Túltolták az ünneplést Párizsban

Több mint 130 embert előállítottak Párizsban szombat éjjel a PSG győzelme után. A Paris Saint-Germain csapatának a Bajnokok Ligája-győzelmét több tízezren ünnepelték a francia főváros központi részén, és bár a rendre több ezer rendőr vigyázott, az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át.

Laurent Nunez belügyminiszter arról számolt be, hogy országszerte 416 embert állítottak elő, ebből 283-at a párizsi agglomerációban. Összesen hét rendőr sérült meg, egyikük súlyosan a déli Agen városban.

A hatóságok számításai szerint vasárnap délután százezres tömeg várja majd a győztes csapat tagjait Párizsban. Emmanuel Macron köztársasági elnök hivatala jelezte, hogy a csapatot az államfő is fogadja. A hivatal közleménye szerint az angol Arsenal ellen tizenegyesrúgásokkal aratott BL-győzelem „egyértelműen mutatja a francia labdarúgás kiválóságát, és megkoronázza a teljes klub és rajongóinak elkötelezettségét”. (MTI)