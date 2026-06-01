Csányi kontra Kubatov: hiába adta meg az Orbán-kormány a Fradi argentinjának négy hónap légióskodás után az állampolgárságot, ezután sem számíthat focimagyarnak

Szigorította az MLSZ a szabályokat, hogy ki számít az NB1-ben futballmagyarnak, vagyis kit lehet a magyar bajnokságban magyar játékosnak tekinteni - derül ki a Nemzeti Sport cikkéből. Ennek a klubok költségvetése szempontjából van főleg jelentősége, az elsőosztályú kluboknak ugyanis, ha szeretnék lehívni a Magyar Labdarúgó Szövetség maximális támogatását, meghatározott számú hazai játékost kell szerepeltetniük, és vannak kvóták a fiatalpercekre is.

A szabály ugyan nem kötelező, de a klubok anyagilag érdekeltek a betartásukban, így az idei szezonban az Újpest kivételével minden csapat alkalmazta azokat. Egy klub azonban egész évben hangosan ágált ellene: a Ferencváros. A Fradi elnöke, a fideszes Kubatov Gábor ahol tudta, ott támadta emiatt személyesen Csányi Sándor MLSZ-elnököt is, rendszeresen összekeverve azt is, hogy éppen az MLSZ-szabállyal, vagy egy hasonló, de attól független, kormánytámogatásból következő támogatási elvárással van-e baja.

Az FTC, bár messze a legnagyobb költségvetéssel rendelkezik a magyar csapatok közül, úgy érezte, hogy az ő légiósokra épülő modelljüket nem lehet beszuszakolni a magyar labdarúgás fejlesztését célzó szabályok közé. Ezt a bajnokság (végül elbukott) hajrájában úgy próbálták kicselezni, hogy magyar állampolgárságot szereztek egy olyan idegenlégiósuknak is, aki csak négy hónapja él Magyarországon, nincsenek magyar felmenői, és gyakorlatilag egy szót sem tud magyarul.

Mariano Gomez Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club

Mariano Gómezt januárban igazolta a Ferencváros Svájcból, és májusban már magyar állampolgár is lett. Mivel a gyorsított eljárás feltételeinek nem felel meg, kizárásos alapon csak „nemzeti érdekre” hivatkozó egyedi kormánydöntéssel kaphatott állampolgárságot, amit Kubatov Gábor járhatott ki neki, az MLSZ ugyanis az egész ügyről nem tudott semmit. Hogy miért lenne nemzeti érdek az, hogy Kubatov állami és államközeli pénzekből pénzekből működő csapatának eggyel kevesebb magyart kelljen játszatnia, nem derült ki, erre sem Kubatov, sem más nem állt elő magyarázattal.

Mariano Gomer, ferencvárosi magyar állampolgár

Az MLSZ pénteki döntése alapján azonban Gómez a következő szezonban mégsem minősülhet magyarnak, vagyis az MLSZ szabályrendszerét ezzel nem lehet kijátszani.

„Hazai játékosnak az új idényben az számít majd, aki adott mérkőzés időpontjában az érvényes FIFA-szabályozás szerint játszhat a felnőtt magyar válogatottban”

- döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség, márpedig a válogatott focinál jóval szigorúbbak a szabályok, ott ilyen gyorsan egyelőre nem lehet országot váltani. Gómez mellett vannak mások is, akik ezzel újra külföldinek számítanak majd az NB1-ben: a Nemzeti Sport kettőjüket nevesíti, a szintén a Fradiban játszó Marius Corbut, valamint a bajnok Győrből Miljan Krpicset.