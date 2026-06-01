Eső, zápor, zivatar, felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések

Nem akarok senkit se riogatni, de a címben olvashatókat mind felsorolta az Időkép a hétfői előrejelzésében, vagyis ezekre elvileg mind számíthatunk a nyár első napján. Mindezek mellett állítólag a nap is kisüthet pár órára, igaz, csak kevés helyen. A különböző típusú csapadékok mellett várhatóan 24 fok körül alakul a hőmérséklet.

De keddre és szerdára sem érdemes nagyon kültéri programokat szervezni, az előrejelzések szerint továbbra is jöhetnek záporok, zivatarok és erősebb széllökések

Marad viszont a melegebb idő, szerdán akár 31 fok is lehet.