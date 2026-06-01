Igazi maffia volt a lengyel focihuligán-csoport, most 46 embert ültetnek le évekre a régi bányászközpontban

Jogerősen is leszámolt az egyik legbrutálisabbnak tartott focihuligán csoporttal a bíróság Lengyelországban: a Ruch Chorzów másodosztályú csapatának Psycho Fans nevű huligáncsoportjának tagjai a másodfokú ítélet szerint bűnszervezetben követtek el gyilkosságokat, betörést, machetés támadásokat, pénzbehajtást és kereskedtek kábítószerrel. Összesen 46 focihuligánt ítéltek letöltendő, kettő és 15 év közötti börtönbüntetésre.

A hanyatló szénbányászati központnak számító Chorzów huligáncsoportja tevékenységi köre messze nemcsak a focipályák környékére szorítkozott: volt ugyan arra is példa, hogy a saját klubszékházukat rámolták ki, de valójában az egész sziléziai alvilágban meghatározó szerepük volt.

Az ítélet szerint szívesen keresték a l'art pour l'art erőszakot, és ebben együttműködtek a Wisła Kraków huligánjaival. Rendszeresen támadtak rá más csapatok vezérszurkolóira, így ölték meg például a Dariusz Pastor nevű tagot a rivális GKS Katowice keménymagjából. A férfit tízen üldözték, amikor elesett, gumibotokkal és ököllel ütlegelték. A földön fekvő férfi fejére végül az egyikük ráugrott, Pastor pedig belehalt a bántalmazásba.

A másodfokú bíróság lényegében helyben hagyta az elsőfokú döntést, Pastor megölését gyilkosságnak minősítve az elsőszámú tettes büntetését meg is emelték 15 évre.

A bűnbanda elleni vádak bizonyításában kulcsszerepe volt két koronatanúnak, akik a letartóztatásuk után vádalkut kötöttek - az ő vallomásaik nélkül nem tudták volna leültetni a huligáncsoport több tucat tagját. A pentito huligánok hatósági védelem alatt állnak, hogy ne tudják megbosszulni őket a szabadlábon lévő ultrák és a bűnszervezet más tagjai.