„Lássa, hogy kivel van dolga, ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot” – parlamenti felszólalásban lepte meg Magyar Péter Toroczkait

Magyar Péter a parlamentben egy viszontválaszban lepte meg a képviselőket, de magát az érintettet is azzal, hogy bejelentette: Toroczkai László fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Ez az egyik bizottság az öt közül, amely a múltat vizsgálja majd.

„Lássa, hogy kivel van dolga, ön fogja vezetni, látom, hogy meglepődött, ön fogja vezetni".

De lenne egy tiszteletteljes kérésem, folytatta Magyar Péter, vizsgálja is ki valóban, erre az időre függessze fel a fideszes-KDNP-s mi hazánkos együttműködést. Önök valóban végeztek ebben munkát, azt kérem, hogy ahelyett, hogy révfülöpi pizzériákról hazudozik, és balatonhenyei rendőrökről, koncentráljon a lényegre, felesleges ilyen ügyekben, piti ügyekben hazudni, vizsgálja ki, mondta. (Magyar feltehetően az ilyen állításokra utalhatott)

Én azt tudom önnek mondani, az én volt feleségem semmilyen módon nem érintett a végrehajtói maffiaügyben, Völner Pálról tudjuk, hogy érintett, találja meg Völner főnökét, és tudjunk beszámolni a magyar embereknek, hogy 10-15 éven át mi zajlott.