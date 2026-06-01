Szijjártó apjának cégénél 381 százalékkal nőtt a forgalom, 120 milliós osztalékot ki is vett belőle

Nemcsak Szijjártó Péter felesége gyarapodott jókora osztalékkal a cégének tevékenységének köszönhetően, de a volt külügyminiszter apjának cége is kiugróan jó évet zárhatott. A mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással foglalkozó Szi-Geo Kft.-nek az előző évinél 381 százalékkal nagyobb bevétele lett, 138,8 millió forint után ugyanis 528,8 milliót könyvelhettek el. Arra azonban nem tér már ki a kiegészítő melléklet, hogy pontosan minek is köszönhető ez a növekedés.

Mindenesetre ezzel párhuzamosan a kiadások is óriást nőttek:

anyagjellegűekre 60 millió után 294 milliót költöttek el,

az 5 alkalmazottal összefüggésben pedig 69 millió után 94 millió forintot.

Mivel azonban ezek a növekedések nem haladták meg a bevétel megugrásának mértékét, végeredményben is sokat javult a cég jövedelmezősége. A korábbi 3,3 milliós profit után tavaly év végén 113,7 millió forint maradt a kasszában.