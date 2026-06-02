5,8 milliárd forint közpénz érkezett a fideszes narratívát szajkózó Alapjogokért Központhoz, ebből csak a fizetésekre 2,7 milliárdot költöttek

Tavaly minden korábbinál több támogatás érkezett az Alapjogokért Központ anyacégéhez, a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-hez. A napokban leadott beszámoló szerint az előző évi 4,3 milliárd forint után 5,8 milliárdos támogatás érkezett a céghez. Az összeg nyugodtan nevezhető közpénznek is, mivel az a Batthyány Lajos Alapítványtól szokott évente érkezni, ezt pedig a kormány látta el forrással a Rogán vezette Miniszterelnöki Kabinetirodán keresztül. A közpénz nagysága mellett csak aprópénznek nevezhető az a 81 millió forint, amit értékesítésből származó árbevételként számolhattak el. Ebből

60 millió forintra tettek szert „médiamegjelenés biztosítása” címén,

18 milliót kaptak kutatási, elemzési tevékenység révén,

kicsivel több mint 3 millió forint pedig a könyvkiadásból folyt be.

A fideszes narratíva közvetítésének egyik módja a könyvkiadás is, az Alapjogokért Központ pedig mára már több kiadvánnyal is büszkélkedhet. Tavaly a sor két kötettel gyarapodott:

Ron DeSantis: A Floridai Wokebuster

és Viccnek durva lenne - Bolond lyukból.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2025 főszervezője beszédet mond a kétnapos tanácskozás megnyitóján 2025. május 29-én Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A bevétel növekedésével párhuzamosan egyre többet költöttek is: ahogy a korábbi években, ezúttal is minden forintot elszórt a kft., sőt még annál is többet, ugyanis tavaly közel 4 millió forintos veszteséggel zártak.

Ami a kiadásokat illeti, anyagjellegűekre 1,9 milliárd után 2,8 milliárdot költöttek el, aminek döntő része az igénybe vett szolgáltatások költsége volt. Ezen belül is

rendezvényszervezésre 1,1 milliárdot költöttek,

408 millió forintot utazásra és kiküldetésre fordítottak,

336 millióba kerültek a szakértői, jogi tevékenységek, kutatás,

214 millióért hirdettek,

a könyvkiadás pedig 167 milliót emésztett fel.

A rendezvényszervezés költsége jelentősen megnőtt tavaly az előző évhez képest, hiszen akkor még csak 722 milliót számoltak el ilyen jogcímen. Az Alapjogokért Központ szervezésében került eddig az elmúlt években megrendezésre a konzervatív, jobboldali dzsembori, a CPAC. A tavalyi eseményen – ahogy mindig – Orbán igyekezett a nemzetközi, trumpista jobboldal orákulumának beállítani magát, és ismét meghirdette Brüsszel elfoglalását, miközben Trump világot felforgató választási győzelmét dicsőítette.

A dolgozókkal összefüggésben is jelentősen nőtt a központ kiadása, ami a létszám növelésének és béremelésnek egyaránt köszönhető. 2025-ben két újabb dolgozóval gyarapodott a kft. alkalmazottainak sora, az átlagos havi bruttó bér pedig 1,7 millió forintról 2,1 millióra nőtt.

Végeredményben, ahogy korábban is már említettem, közel 4 milliós veszteséget hozott össze tavaly a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Év végén egyébként 802 millió forintnyi pénzeszközzel rendelkezett a cég, volt viszont még 7,6 milliárdos tartozásuk is az előző évi 5,5 milliárd után.