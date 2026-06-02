5,8 milliárd forint közpénz érkezett a fideszes narratívát szajkózó Alapjogokért Központhoz, ebből csak a fizetésekre 2,7 milliárdot költöttek

Tavaly minden korábbinál több támogatás érkezett az Alapjogokért Központ anyacégéhez, a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-hez. A napokban leadott beszámoló szerint az előző évi 4,3 milliárd forint után 5,8 milliárdos támogatás érkezett a céghez. Az összeg nyugodtan nevezhető közpénznek is, mivel az a Batthyány Lajos Alapítványtól szokott évente érkezni, ezt pedig a kormány látta el forrással a Rogán vezette Miniszterelnöki Kabinetirodán keresztül. A közpénz nagysága mellett csak aprópénznek nevezhető az a 81 millió forint, amit értékesítésből származó árbevételként számolhattak el. Ebből
A fideszes narratíva közvetítésének egyik módja a könyvkiadás is, az Alapjogokért Központ pedig mára már több kiadvánnyal is büszkélkedhet. Tavaly a sor két kötettel gyarapodott:
A bevétel növekedésével párhuzamosan egyre többet költöttek is: ahogy a korábbi években, ezúttal is minden forintot elszórt a kft., sőt még annál is többet, ugyanis tavaly közel 4 millió forintos veszteséggel zártak.
Ami a kiadásokat illeti, anyagjellegűekre 1,9 milliárd után 2,8 milliárdot költöttek el, aminek döntő része az igénybe vett szolgáltatások költsége volt. Ezen belül is
A rendezvényszervezés költsége jelentősen megnőtt tavaly az előző évhez képest, hiszen akkor még csak 722 milliót számoltak el ilyen jogcímen. Az Alapjogokért Központ szervezésében került eddig az elmúlt években megrendezésre a konzervatív, jobboldali dzsembori, a CPAC. A tavalyi eseményen – ahogy mindig – Orbán igyekezett a nemzetközi, trumpista jobboldal orákulumának beállítani magát, és ismét meghirdette Brüsszel elfoglalását, miközben Trump világot felforgató választási győzelmét dicsőítette.
A dolgozókkal összefüggésben is jelentősen nőtt a központ kiadása, ami a létszám növelésének és béremelésnek egyaránt köszönhető. 2025-ben két újabb dolgozóval gyarapodott a kft. alkalmazottainak sora, az átlagos havi bruttó bér pedig 1,7 millió forintról 2,1 millióra nőtt.
Végeredményben, ahogy korábban is már említettem, közel 4 milliós veszteséget hozott össze tavaly a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Év végén egyébként 802 millió forintnyi pénzeszközzel rendelkezett a cég, volt viszont még 7,6 milliárdos tartozásuk is az előző évi 5,5 milliárd után.
