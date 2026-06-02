A kormányhivatal eljárást indított a Hatvanpuszta mellett elpusztult zebrák ügyében

Május 4-én elpusztult három, a Mészáros Lőrinchez közvetetten köthető Vál-völgye Vadásztársaság tulajdonában álló zebra. Az állatok az Orbán család hatvanpusztai birtoka közelében éltek. A kormányhivatal azt írta, az egzotikus állatok elpusztulását is be kell jelenteni. Azt nem részletezték, hogy a 10-ből melyik három állat pusztult el és miért, illetve ki és hogyan gondoskodott a tetemek elszállításáról és elégetéséről. A vadásztársaság 9 éve tart zebrákat. Az első állat 2017. május 5-én érkezett, az utolsó 2025. május 18-án, az összes többi 2024. május 31-én.

Miután a vadásztársaság 10 zebrájából az utóbbi időben csak 4-5-öt lehetett látni a felvételeken, Hadházy Ákos korábbi független országgyűlési képviselő újabb feljelentést tett állatkínzás gyanúja miatt májusban (állatkínzásnak minősül az olyan állat vadászata, amelyik nem szerepel a vadászati törvényben). Az első feljelentését elutasították, azért várt a kormányváltásra. A rendőrség a múlt heti feljelentése után egyelőre információkat gyűjt.

A kormányhivatal válasza után Hadházy arról posztolt, az legalább annyi kérdést felvet, mint ahányat megválaszol. A fő kérdés, hogy mi lehetett a rejtélyes pusztulás oka, de az sem világos, hogy valóban a mostani feljelentése után történtek-e az elhullások, vagy „Lőrincék” csak most jelentették le a hatóságok féle. Hadházy azt írta, reméli, nem igazak az információi, hogy „szervezett ólommérgezésben” pusztultak el az állatok még decemberben. Abban bízik, hogy a rendőrség kinyomozza az ügyet.

A jogszabály szerint nyolc napon belül jelentenie kellett a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaságnak, hogy a tízből három zebrája elpusztult, de hogy ezt valóban meg is tette, az majd csak az illetékes kormányhivatal vizsgálatából derülhet ki. A Telex azt írja, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal közigazgatási eljárást indított, amiben azt is vizsgálják, hogy miért pusztultak el az állatok és mit csináltak a zebrák tetemével. (Ez tisztázhatja azt a feltételezést is, hogy a zebrákkal esetleg ólommérgezés végezhetett.) „Az állatok elhullásának körülményeit, az állati melléktermék kezelésének, valamint az állategészségügyi nyilvántartás bejelentésének megfelelőségét jelenleg közigazgatási eljárás keretében vizsgáljuk” – közölte a lappal a kormányhivatal.