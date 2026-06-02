A külügyben 45 kormánytisztviselőnél kezdeményezték a munkaviszony felbontását közös megegyezéssel

A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte:

„Az elmúlt hetekben a Külügyminisztériumban is megkezdtük a belső átvilágítást és az intézményi átszervezést. Ennek keretében azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük.”

Velkey György szerint az 1000 fős minisztériumi állományból azok érintettek, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Velkey azt mondta, minden érintett munkavállalóval leültek, és megindokolták nekik a döntést, amit az érintettek közül 38-an már el is fogadták.

„Ez nem tisztogatás, hanem korrekt, emberi bánásmód, és kiállás azok mellett, akik napi szintű elszenvedői voltak, akár félreállított diplomataként, akár állampolgárként mindannak, ami az elmúlt években a minisztériumban történt”

– mondta az államtitkár, aki szerint egyetlen céljuk az új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése.

A kormány közölte: a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban elindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Azt írják, az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amik a célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A közlemény szerint az átvilágítások célja az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai-hatalmi kiszolgálás.