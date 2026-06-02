Donald Trump döntése nyomán Donald Trumpról fog szólni az Egyesült Államok 250. szülinapja

Ahogy egyre több több előadó is visszalép az ország 250. születésnapját ünneplő fesztiválon való fellépéstől, az esemény fókusza egyre inkább Donald Trump irányába mozdul el

A BBC arról ír, hogy elnök utasította a munkatársait, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy ő legyen a fő attrakciója a hónap végén Washington DC-ben megtartandó, 16 napos „Great American State Fair” ünnepségsorozatnak. Egyelőre nem világos, hogy a zenészeket valóban felváltja-e a Trump-féle békemenet (azaz az „óriási Make America Great Again gyűlés”), de egyre látványosabb, ahogyan az elnök közvetlenül avatkozik be az amerikai függetlenség 250. évfordulójának szervezésébe.

2025. januári beiktatása óta Trumpot sokat foglalkoztatja az, hogy második ciklusa alatt történelmi jelentőségű nemzeti eseményeket fog megélni az Egyesült Államok, ideértve a napokon belül kezdődő foci világbajnokságot, a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpiát és a 250. születésnapi ünnepségsorozatot.

Donald Trump 2025 áprilisában egy dohai amerikai bázison táncikál Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Míg az amerikai kongresszus már egy évtizeddel ezelőtt létrehozta az „Amerika 250” bizottságot az ünnepségek felügyeletére, a Trump által támogatott csoportok egy versengő, magánfinanszírozású „Szabadság 250” bizottságot alakítottak, hogy saját rendezvényeket szervezzenek. Ennek keretében szervezik például a UFC-meccset a Fehér Házban, valamint a Trump által a világ legnagyobbjaként hirdetett július 4-i tűzijátékot. Az Amerika 250 ezzel szemben kisebb léptékű, művészeti kiállításokat és utcai partikat szponzorál az egész országban.

Mindeközben az ünnepségre készülve épül-szépül Washington is, a Memorial Bridge közelében álló négy bronz lószobrot például 23,75 karátos aranyfóliával fogják bevonni, újraburkolták Washington belvárosának utcáit és újrafestették a lámpaoszlopokat. A múlt hónapban az Egyesült Államok Képzőművészeti Bizottsága jóváhagyta egy 250 láb (kb 76 méter) magas diadalív építését is a Potomac folyón át a Lincoln-emlékművel szemben.

Trump közeli emberei, tanácsadói is sokat tesznek azért, hogy az elnökről szóljon az ország 250. születésnapja. Márciusban például az amerikai Pénzügyminisztérium jóváhagyott egy évfordulós, különleges emlékérmét, amelyen természetesen Trump szerepelne, egy íróasztalnál állva. A múlt héten Scott Bessent pénzügyminiszter megerősítette, hogy minisztériuma egy 250 dolláros különleges bankjegy kidolgozásán is dolgozik, amelyen Trump arcképe szerepelne, bár egy élő elnöknek a fizetőeszközre nyomtatása a Kongresszus jóváhagyását igényelné.