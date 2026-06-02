Először tölthet be vezetői pozíciót a Vatikánban világi nő

XIV. Leó pápa Maria Montserrat Alvaradót fogja kinevezni november 1-től a Vatikán kommunikációs vezetőjévé, így Alvarado lesz az első olyan világi (nem felszentelt) nő, aki a Vatikán egyik csúcsszervezetében (a Kommunikáció Dikasztériumban) kap vezető pozíciót – írja a Vatican News.

Maria Montserrat Alvarado Mexikóban született, de már az USA-ban végezte a tanulmányait, és 2008 óta amerikai állampolgár. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Becket Fund for Religious Libertynél, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az Eternal Word Television Network (EWTN), azaz az Örök Ige Televíziós Hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója volt. Itt a televízióban, rádióban, nyomtatott, digitális és közösségi médiában hét nyelven tartalmat előállító nemzetközi médiaplatformokat ellenőrizte. Alvarado feladata lesz a Vatikán híroldalának felügyelete, irányítani egy rádióállomást, egy újságot, egy sajtóirodát, egy könyvkiadót és egy filmarchívumot is.

Maria Montserrat Alvarado az EWTN csatorna képviselőjeként 2025 májusában Fotó: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

A Római Kúria reformját Ferenc pápa kezdte el, és XIV. Leó folytatja ezt a hagyományt. Ennek részeként világi hívők is kapnak vezetői tisztségeket az egyház szolgálatában. A reform része volt a Kommunikációs Dikasztérium megalapítása is, ami 2015-ben indult. Alvarado hamarosan annak a 70 éves Paolo Ruffininek lesz az utódja, akit még az előző pápa nevezett ki a Római Kúria első világi prefektusának 2018-ban. „Bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vággyal fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhassam” – állt a bejelentő közleményben.