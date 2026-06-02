Emberek kezdtek le-fel járni a New York-i csatornanyílásokon, de senki sem tudja, hogy miért

Már a New York-i rendőrség is foglalkozik a Nagy Csatornarejtéllyel - írja a Guardian. A sztori múlt hét csütörtökén indult, amikor Brooklyn Gravesen városrészéből lakossági bejelentés érkezett, hogy 8 embert láttak felemelni egy csatornafedőt, majd eltűnni a mélyben, hogy kábé három órával később másszanak ki onnan. Le is videózták őket, ahogy kimásznak, majd parkoló autók mellett átöltöznek.

Alig két órával az első bejelentés után jött a következő. Ekkor egy másik brooklyni negyedben, Williamsburgben láttak lemászni, majd úgy két és fél órával később kimászni, majd elhajtani hét embert.

Ezek után jöttek rá a hatóságok, hogy már május 5-én érkezett egy hasonló bejelentés a quennsi Astoeiából, de ott csak a lemászásnak voltak tanúi. Az itteni szemtanú három fickót látott fura öltözetben, gázlóruhában és zseblámpákkal

Ezen felül semmit sem tudni egyelőre arról, hogy miért jött divatba a csatornajárás New Yorkban.