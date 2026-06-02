Financial Times: Az Egyesült Államok azt mérlegeli, telepítsen-e még több európai NATO-tagállamba nukleáris fegyvereket

A Financial Times forrásai szerint az Egyesült Államok azt mérlegeli, hogy további európai NATO-tagállamokba is telepítsen-e nukleáris fegyvereket a szövetségesek megnyugtatása érdekében, mutatva, hogy a hagyományos katonai támogatás csökkentése nem gyengíti a biztonsági garanciákat akkor sem, ha a NATO-szövetségeseket arra kényszerítik, hogy nagyobb részt vállaljanak a hagyományos védelmi terhekből.

Ez lehetővé tenné, hogy a mostani hat országon túl több is befogadja az úgynevezett amerikai kettős képességű repülőgépeket (DCA, azaz dual capable aircraft), amelyek képesek nukleáris csapásokat végrehajtani.

A tárgyalások a NATO csatornáin keresztül folynak – mondta az egyik, a tárgyalásokkal tisztában lévő forrás, hozzátéve, hogy a legnagyobb érdeklődést az Oroszország határához legközelebb fekvő szövetségesek mutatták, főként a lengyelek és a baltiak. A lengyel tisztviselők például egészen nyíltan beszéltek arról, hogy szívesen fogadnának nukleáris fegyvereket. Mindezzel együtt a források szerint még nincs küszöbön a nukleáris fegyverek befogadásának kiterjesztéséről szóló megállapodás megkötése.

A NATO nukleáris megosztási programjában jelenleg egyébként hat szövetséges vesz részt: Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia, Törökország és az Egyesült Királyság, ők engedélyt kaptak az amerikai DCA és az „előre telepített” nukleáris bombák befogadására. Ezek az Egyesült Államok védelme alatt állnak, és Washington dönt kizárólagosan a használatukról. Az európai államokba telepített amerikai nukleáris fegyvereket amerikai katonák tárolják és őrzik.

A Trump-kormányzat legutóbb törölte a kulcsfontosságú fegyverrendszerek Európába tervezett telepítését, és bejelentette az itt állomásoztatott csapatok számának csökkentését, ezzel pedig sokadszorra is befeszítették az európai NATO tagállamokat, akik attól tartanak, hogy ez rést hagy a kontinens védelmében. Bár az európai szövetségesek elkötelezték magukat amellett, hogy drasztikusan növelik védelmi kiadásaikat, a nukleáris védelmi ernyőt pótolhatatlannak tartják. (FT)