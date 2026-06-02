Főtt krumpli csótánnyal, körte fülbemászóval, borsos tokány kaviccsal - lázadnak a szülők a 22. kerületi horrormenza miatt

Találtak már rántott hús mellé tálalt főtt krumpliban csótánytetemet, körtén fülbemászót, a borsos tokány szaftjában pedig fogtörő kavicsot. A XXII. kerület óvodai és iskolai menzáján a szülők szerint a mindennapos igénytelenség és a higiéniai hiányosságok mostanra elérték azt a szintet, ami már közvetlenül veszélyezteti a gyermekek egészségét - írja a Blikk.

Az eset kapcsán a Szülők és Nagyszülők a XXII. Kerületi Gyermekekért elnevezésű civil csoport indított aláírásgyűjtést, miután a gusztustalan fényképek bejárták a helyi szülői közösségeket. A cél egyrészt a közétkeztetési cég szerződésének felmondása, másrészt egy új, szigorúbb közbeszerzés kiírása.

A szülők szerint nem egyedi mulasztásról van szó, hanem rendszerszintű hanyagságról. A rovarpara ugyanis ugyanazon a napon egyszerre több kerületi intézményben is jelentkezett, ami arra utal, hogy nem az iskolai konyhában mászhattak bele a rovarok (és a kövek) az ételbe, hanem a központi főzőkonyhában, illetve az alapanyagok beszerzése és ellenőrzése során sérthették meg a higiéniai előírásokat.

Az intézmények dolgozói jelezték a tarthatatlan állapotokat a vezetőségnek, a felháborodott szülők pedig próbálják dokumentálni a mindennapos panaszokat. Elmondásuk szerint rendszeres, hogy a gyermekek éhesen maradnak az ehetetlen, hústalan vagy éppen veszélyes idegen tárgyakat tartalmazó fogások miatt.

A felháborodás hatására a Blikk megkereste a XXII. kerületi önkormányzatot, de érdemi választ nem kaptak, a legkonkrétabb elem a válaszban az volt, hogy lakossági tájékoztatót szerveznek, illetve két és fél órát beszélgettek az ügyben a szülőkkel, akik ezt érthető módon látszatintézkedésnek értékelték. A civil összefogás tagjai leszögezték, hogy nem állnak meg az aláírásgyűjtésnél: ha a kerület vezetése nem áll azonnal a családok oldalára, és nem ír ki új, szigorúan ellenőrzött közbeszerzést, a legfelsőbb hatóságokhoz és a nyilvánossághoz fordulnak, mert nem hajlandóak megvárni, amíg az igénytelenség miatt az első gyermek kórházba kerül.