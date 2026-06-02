Franciaországban és Norvégiában ez volt a valaha mért legmelegebb tavasz

Franciaország a meteorológiai mérések kezdete óta, vagyis 1900 óta a legmelegebb tavaszt élte át 2026-ban - jelentette be a Météo-France nemzeti meteorológiai szolgálat az évszak klimatológiai összefoglalójában. A közleményben az áll:

„13,8 fokos átlaghőmérsékletével a 2026-os a valaha mért legmelegebb tavasz, ami az átlagtól 1,7 fokkal tér el, és meghaladja a 2011-es és a 2020-as rekordot, miután az ország intenzív és korai hőhullámon esett át. A tavasz mindhárom hónapja (március, április, május) melegebb volt, mint az 1991-2020-as időszak átlaga, 2026 májusa pedig a második legmelegebb május 2022 óta.”

Egy hőkupola, vagyis magas nyomású légkör kialakulása miatt, ami visszatartotta az Észak-Afrikából érkezett meleg levegőt, Franciaország május végén rendkívüli hőhullámot élt meg. Matthieu Sorel, a Météo-France klimatológusa szerint az eset „kivételes, történelmi és példátlan”. Számos havi hőmérsékleti rekord dőlt meg.

Tinédzserek ugranak a vízbe a Canal Saint-Martin fölött átívelő hídról a több mint 35 Celsius-fokos hőhullám idején Párizsban 2026. május 29-én. Fotó: Telmo Pinto/NurPhoto via AFP

A szén, az olaj és a földgáz elégetéséből keletkező szén-dioxid légköri felhalmozódása okozza az éghajlatváltozást, ami miatt az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbá, intenzívebbé és egyre korábban bekövetkezővé válnak. A Météo-France arról is írt, hogy a 30 százalékos csapadékhiánnyal az 1959-2026-os időszak tíz legszárazabb tavasza közé került az idei, különösen aszályos volt az április. A tavasz elején még nagyon nedves talaj a szezon végére „rendkívül száraz” lett. „A hőhullám és a csapadék teljes hiánya az ország egész területén rendkívül gyors és általános talajkiszáradást idézett elő” – írják.

Norvégia is megsült

Norvégiában is a legmelegebb tavaszt mérték a feljegyzések 1901-es kezdete óta, az átlaghőmérséklet 2,1 Celsius-fokkal meghaladta az évszakhoz képest normálisnak tekintett értéket – jelentette be a Norvég Meteorológiai Intézet. Az intézet közleménye szerint Norvégiát elkerülte ugyan a Nyugat-Európa egyes országait sújtó korai hőhullám, de a szokásosnál magasabb márciusi és áprilisi hőmérsékletek így is új rekordértékeket eredményeztek az eddigi rekordév, 2024 óta. Akkor 1,8 Celsius-fokos emelkedést mértek az évszakhoz képest normális értékekhez képest.

Az intézet adatai szerint a felmelegedés az ország északi régióiban volt a legerősebb. Méréseik szerint az áprilisi hőmérsékletek szintén jelentősen, olykor 5-6 Celsius-fokkal haladták meg az évszakhoz képest normális értéket a Svalbard-szigeteken (Spitzbergák), amik éppen félúton vannak Norvégia szárazföldje és az Északi-sark között. Megállapították azt is, hogy az Északi-sarkvidék felmelegedése jelenleg gyorsabb, mint a közepes szélességi körökön mért felmelegedés. (MTI)