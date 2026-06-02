Gyakorlatozás során lezuhant egy tajvani katonai repülőgép

A tajvani hadsereg egyik gyakorló repülőgépe kedden lezuhant egy motorleállást szimuláló gyakorlat során, és a fedélzeten tartózkodó két pilóta életét vesztette - közölte a helyi védelmi minisztérium sajtóközleményben.

A kép illusztráció, így néz ki egy T-34 kiképzőgép Fotó: STAN HONDA/AFP

Az eset egy T-34-es típusú katonai gyakorló repülőgéppel történt, a sziget déli részén, Kaohsziung városában található légibázison - számolt be a tárca. A pilótákat - két alezredest - egyelőre csak vezetéknevük és rangjuk alapján azonosították. A légierő különleges munkacsoportot hozott létre a baleset okainak kivizsgálására.

Januárban egy F-16-os vadászgép pilótája rutinrepülés közben a tengerbe zuhant Tajvan keleti partjainál. A pilóta a tenger felett katapultált, de a hatóságok nem találták meg. (MTI)