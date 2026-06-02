Karácsony: Én nem megyek a VIP-be

Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

Furcsa magyarázatot adott Karácsony Gergely főpolgármester egy podcastban arra a kérdésre, hogy a házigazda város főpolgármestereként miért nem ment el a BL-döntőre.

A Della című 24.hu-s podcastban Karácsony Baka F. Zoltán kérdésére először abszolúte érthető választ adott. Arról kezdett beszélni, hogy a BL-döntős eseménysorozaton a tisztségének megfelelően aktívan részt vett ugyan, jelen volt például a BL-serleg fogadásánál, de a döntőre azért nem ment el, mert ott a díszpáholyban kellett volna ülnie.

Politikai kérdés, hogy „én nem megyek a VIP-be” - szögezte le Karácsony, hozzátéve, hogy ezen a meccsen „ezt nem tudtam volna megúszni”. Majd azt kezdte magyarázni, hogy nem a többi VIP-vendég miatt nem ment el, hiszen őket tiszteli és szívesen szerepel velük például közös fotókon. (Itt feltehetőleg a Tisza-kormány jelenlévő tagjaira gondolt.) Hanem azért, mert „az egésznek az üzenete nekem nem komfortos”. Mármint azé, hogy politikusok VIP-ből nézzenek eseményeket.

Eddig minden világos volt, ám Baka ezen a pontos megkérdezte, hogy nem volt-e udvariatlanság a rendező UEFA-val szemben a távolmaradása. „Az UEFA udvariatlan volt a várossal” - bökte ki erre Karácsony, hozzátéve, hogy „részben ezért nem mentem el.”

Majd hangsúlyosan elhallgatott.

Hogy mi??? Baka természetesen azonnal visszakérdezett, hogy ha már ő dobta be az UEFA udvariatlanságát, akkor mondjon már erről valamit. De a főpolgármester csak ráerősített: egy fia szót nem volt hajlandó kibökni az UEFA állítólagos udvariatlanságáról. Előbb annyit mondott, hogy „ennyit akartam”, aztán a foga közt még annyit mormogott félhangosan, hogy „voltak béna és méltatlan helyzetek”, majd elhallgatott.

Bakának óriási szerencséje volt, hiszen mit tett a Karácsony szintjén sértődékeny Héraklész, amikor a lanttanára, Linosz óra közben felidegesítette az okoskodásával? Agyoncsapta a lanttal.