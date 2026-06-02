Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről

Demeter Szilárd, a Petőfi Kulturális Ügynökség vezérigazgatója 2025. május 5-én Fotó: Németh Dániel/444

Június 1-el távozott a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) éléről Demeter Szilárd, az igazgatótanács elnöke. Az értesülést az érintett megerősítette a 444-nek.

Demeter állítása szerint azért mondott le, mert nem akar a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. Úgy tudjuk, régóta konfliktusai voltak az igazgatótanács többi tagjával. (Az érintett ezt cikkünk megjelenése után tagadta a 444-nek.)

Demeter marad viszont az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén, legalábbis ameddig az még létezik. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn ugyanis azt nyilatkozta, hogy azokat a közérdekű alapítványokat, amelyek nem egyetemeket működtetnek, nyár végéig megszüntetik.

Demeter ez alapján arra készül, hogy az MKA sem éli meg az őszt. Azt kifejezetten hangsúlyozta, hogy az alapítványra és annak vezetésére vagyonmegőrzési kötelezettség vonatkozik, és ennek szellemében készülnek átadni az alapítvány kezelésében álló vagyontárgyakat az új vagyonkezelőnek.

Demeter novemberben már távozott Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről.

A PKÜ még tavaly is nagyon komoly állami támogatásokban részesült. Az ügynökséghez összesen 6,2 milliárd forint folyt be ilyen címen, ebből 5,7 milliárd forint érkezett az adófizetőktől.