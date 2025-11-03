„Kiváló feladatot végzett”, megbukott

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A magyar kultúrpolitika mindenhez értő embere Demeter Szilárd, aki távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) éléről. Meglepő, hogy nem vártak vele a választásokig, Orbán Viktor fontos posztokon nem híve a ciklus közbeni személycseréknek.

„Demeter Szilárd kiváló feladatot végzett az MNMKK elnökeként, ezért a kormány szerdai döntése alapján a jövőben kibővült feladatkörrel, kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja munkáját” – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Demeterrel tartott csütörtöki búcsú sajtótájékoztatón.

Hankó (balra) mosolya őszintébbnek tűnik Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Demeter valójában megbukott a hat intézmény – Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Petőfi Irodalmi Múzeum, Természettudományi Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum – alkotta, tavaly nyáron, épp a 48. születésnapján alakult MNMKK élén.

A központosítás nem úgy sült el, ahogy Demeter tervezte. A menesztése előtt néhány héttel írtuk: „olyan fokú központosítás ment végbe, ami teljesen megbénította a működést. A vezetőktől elvették a gazdálkodási és munkáltatói jogokat, a beszerzések a központon keresztül történnek, elvileg, de valójában gyakorlatilag leálltak. A bérhelyzet közben nevetségesen megalázó, és tömeges az elvándorlás.”

A problémák miatt szeptemberben a Nemzeti Múzeum lépcsőjén demonstráltak az intézmények dolgozói, de információink szerint a Demeternek alárendelt igazgatóknak és főigazgatóknak is elegük volt. Azt írtuk, addigra a Közgyűjteményi Központ alá tartozó hat intézmény vezetőinek többsége alapvető átalakítást és lehetőleg Demeter Szilárd eltávolítását szerette volna. Ráadásul a NER-en belül is megrendült Demeter pozíciója, akivel több fideszes kultúrpolitikusnak is éles konfliktusai vannak.

A Nemzeti Múzeum dolgozóinak szeptemberi tüntetése Fotó: Kolozsi Ádám

Demeter utolsó hónapjait botrányok kísérték. Szeptemberben megüzente a múzeumi dolgozóknak: mondják meg, kit kell kirúgni, ha fizetésemelést akarnak. Ezzel a Nemzeti Múzeum dolgozóinak üzemi gyűlésére reagált, melyen az elmaradt bérrendezést kérték számon a munkáltatójukon. Korábbi bizalmasával, az OSZK főigazgatójával is konfliktusba került, aki csótányokra és penészre panaszkodott, mire Demeter Szilárd kivezettette és helyben elvette a mobilját. Erre Demeter annyit reagált, hogy az esemény nem Visegrádon volt, mint azt írtuk, és ő nem „vezettetett ki senkit”.