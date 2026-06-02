Medvét észleltek az Aggteleki Nemzeti Park északi részén

„2026. május 31-én az Aggteleki Nemzeti Park északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések közötti erdőterületen, valamint 2026. június 01-én az ANP déli részén Égerszög település külterületén barnamedve (Ursus arctos) észlelés történt” – figyelmeztet az Aggteleki Nemzeti Park vezetősége hétfő esti Facebook-posztjában.

A Nemzeti Park listát állított össze, mit érdemes tenni, ha medvébe fut az ember:

„Amennyiben medvével találkozik, hátráljon ki lassan azon az úton ahol jött, és kerülje ki minél nagyobb körben.

Mindezt tegye csendben, lehetőleg úgy, hogy a medve ne lássa.

Amíg a medve nem veszi észre, ne csapjon zajt.

Ne zárja el a medve menekülési útvonalát, hagyjon neki helyet.

Ha a medve nem észlelte a jelenlétét ne kiabáljon, zajongjon, csapkodjon, mert azt támadásnak veheti a ragadozó.

Legyen különösen óvatos, ha a medvével közelről találkozik.

Soha ne közelítse meg a medvét, még akkor sem, ha látszólag békés.

Ne fordítson hátat az állatnak.

Ne fusson el. (A medve 40 km/h sebességgel is tud futni.)

Ha a medve észrevette, akkor emelje a kezét lassan a feje felé, és halkan beszéljen, énekeljen, fütyülgessen – hogy a medve emberként tudja azonosítani.

Ha a medve észrevette, de nem vesz tudomást a jelenlétéről, nem érdeklődik, akkor lassan hátráljon ki a látóteréből.”

Mint írják „Szögliget térségében kiránduló, míg Égerszögnél az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja észlelt medvét”. Előbbi észlelés szombat éjszaka, utóbbi éjfél után történt, így nem kizárható, hogy ugyanazt az állatot látták – ahogy az sem, hogy két medvét észleltek ugyanazon az estén.