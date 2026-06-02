Mészáros Lőrinc a rendezvényszervezésben sem hibázik, 2,4 milliárdos osztalékot hozott neki a cég

A felcsúti milliárdos egy igazi, univerzális tehetségnek tűnik, annyi szakterületen van már érdekeltsége az építőipartól kezdve a vendéglátáson át az egészségügyig vagy épp a rendezvényszervezésig. Utóbbi területen működik a Talentis Event and Marketing Kft. – rövidítve TEAM –, amelyre ezúttal sem lehetett panasza, sőt.

A cég tovább növelte az árbevételét tavaly, 11,9 milliárd forint után 15,7 milliárd folyt be a cég kasszájába, de emellett még egy 2,7 milliárdos egyéb bevétel is segítette a társaság működését. Előző évben 833 milliót könyveltek el utóbbi címén. Arra azonban a részletezésre hivatott kiegészítő melléklet sem ad választ, hogy a bevétel növekedése és a hirtelen jócskán megugró egyéb bevételek miből erednek. Csak annyi látható, hogy a 2,7 milliárd forintot „véglegesen átadott pénzeszközként” kapták. Ez a papírforma szerint lehet támogatás, lehet másik cégtől, kapcsolt vállalkozástól kapott pénz egyaránt.

A TEAM honlapja szerint a Mészáros-birodalom cégeinek rendezvényeiért felelősek, referenciák között sorolják fel a V-Híd, a ZÁÉV, a Puskás Akadémia karácsonyi gáláját, a Mészáros Családi Napot, MBH bankos konferenciát, partnereseményt, de a Vál-völgyi Zsúrért is ők feleltek, ami idén már fesztivállá keresztelte át magát és ahol lakkcsizmás rúdtáncosokkal búcsúztatta a NER-t Mészáros Lőrinc.

A bevételekkel párhuzamosan a ráfordítások is nőttek, különösen a személyi jellegű ráfordítások, amire 620 millió forint után 1,7 milliárdot költöttek el úgy, hogy a dolgozói létszám mindössze hat fővel nőtt tavaly 27 főre.