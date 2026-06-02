Nagyon nagyon nagyon régi, kőbe zárt csigákat találtak a Normafán

„Érdekes kőzetekre bukkantak a Normafa Park munkatársai a leendő oktató központ területén. A különleges fosszíliákról az ELTE Őslénytani tanszékének professzora, Dr. Galácz András paleontológus azt mondta, hogy ezek édesvízi, mocsári csigák, amelyek a pleisztocén édesvízi mészkőben maradtak meg ebben a formában” – ez azt jelenti, hogy a kis vízi lények egy két és fél millió évvel ezelőtt kezdődött, és valamivel több mint tízezer éve véget ért kor maradványai.

A park Facebook-posztja szerint a pleisztocénban „a Kárpát-medence területén még őselefántok, gyapjas mamutok legelésztek az óriásszarvasokkal együtt, a ragadozók közül pedig a kardfogú tigris és a barlangi oroszlán volt a legrettegettebb lakó. Ekkor még nem volt Duna és Tisza sem, csak ezek előfutárai, a vízzel elárasztott völgyek léteztek és vélhetően a mai Normafa környékén, illetve peremén is ilyen völgy húzódott – itt élhettek hajdan a kőbe zárt csigák is.”