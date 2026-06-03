Az orosz vívók újra versenyezhetnek saját zászlójuk és himnuszuk alatt, de Európában még nem

A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) engedélyezte az orosz és fehérorosz sportolóknak, hogy újra a saját zászlajukkal és himnuszukkal versenyezzenek – jelentette be a szervezet a honlapján.

A két ország vívói először a június 22. és 30. között Hongkongban rendezendő világbajnokságon indulhatnak nemzeti jelképeikkel. Az orosz vívók következő nagy versenye azonban a június 16. és 21. között a francia Európa-bajnokság lesz, ahol Ilgar Mamedov, az Orosz Vívószövetség vezetője szerint egyelőre még nem szerepelhetnek saját zászlójuk és himnuszuk alatt.

Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

„Az Európa-bajnokságon egyelőre nem indulhatunk a zászlónk és a himnuszunk alatt, mert még nem vagyunk tagjai az európai konföderációnak. A bajnokság előtt kongresszust tartanak, ahol napirendre kerül a visszatérésünk kérdése. De még ha pozitív döntés is születik, szerintem ez nem történik meg azonnal, nem olyan gyorsan, ahogy a FIE esetében. Az európaiak nagy valószínűséggel fokozatosan járnak majd el”

– mondta az orosz állami hírügynökségnek, a TASZSZ-nak.

Miután Oroszország 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, a FIE ideiglenesen kizárta az orosz és belarusz sportolókat az általa rendezett versenyekről. 2023 márciusában később engedélyezték számukra, hogy semleges zászló alatt induljanak.

A Nemzetközi Vívószövetség ezzel a hatodik olimpiai sportági szövetség lett, ami engedélyezte az orosz sportolóknak, hogy nemzetközi versenyeken ismét saját zászlójuk alatt szerepeljenek. Korábban a cselgáncs-, a tekvondó-, a vizes sportokat tömörítő, a birkózó- és a tornaszövetség fogadott el hasonló szabályokat. (Meduza)