Brutális veszteséget hoztak össze a hazai akkugyárak, miközben elküldtek 1500 embert

gazdaság

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A hazai gazdaság állapotából és a világgazdasági folyamatokból kiindulva egyáltalán nem meglepő, hogy pocsék évet zárt a három régóta működő akkugyár Magyarországon. Az elektromos autózásra való átállás az eredeti elképzelésekkel szemben sokkal lassabban halad, ami alacsony és visszaeső keresletet eredményezett. Erre tett rá még egy lapáttal Donald Trump vámháborúja, ami általánosan negatív hatással van a világkereskedelmi folyamatokra.

Bár az Orbán-kormány nagyon sokat tett fel a hazai akkugyártás mint ágazat beindítására és felvirágoztatására, de hiába szánta azt a magyar gazdaság legújabb csodafegyverének, egyelőre csak csúfos kudarc a történet. Az ágazat 2025-ben sem volt képes kilábalni a gödörből, sőt az igazi mélypontokat csak ekkor érte el, ahogy az ezen az ábrán is jól látható.

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Noha tavaly év végétől kezdve látszik némi fellendülés, ez döntő részben a rendkívül alacsony bázisnak köszönhető. Az ágazati problémák visszaköszönnek a három, már évek óta működő magyarországi gyár, a dél-koreai SK komáromi és iváncsai üzemeinek, valamint a Gödön működő Samsung tavalyi számain.

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Haász János
gazdaság