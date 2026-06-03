Felmentette az országos rendőrfőkapitányt is a belügyminiszter

Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette tisztségéből az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot, értesült a Telex. A lap szerint ezt szerdán reggel jelentették be a rendőri vezetőknek. Balogh János 1990-ben kezdte rendőri karrierjét nyomozóként Sopronban, a kétezres évek elején a terrorelhárításban dolgozott, 2010-ben a készenléti rendőrség parancsnoka volt, és 2018-ben nevezték ki országos rendőrfőkapitánynak.

A lap kérdezte a Belügyminisztériumot, hogy hivatalosan mikor jelentik be a döntést, és ki lesz az utód, de eddig még nem érkezett válasz.

Balogh János Fotó: Németh Dániel/444

Pósfai szerdán jelentette be, hogy keddi hatállyal menesztette a budapesti rendőrfőkapitányt, Terdik Tamást is, helyére pedig az eddigi bűnügyi helyettes, Baricska Norbert Tamást nevezte ki. Baricska eddig bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes volt a BRFK-n. A megbízását tavaly júniusban kapta az országos rendőrfőkapitánytól, azzal egyidejűleg ezredessé nevezte ki Pintér Sándor akkori belügyminiszter. Azt megelőzően a X. kerületi rendőrkapitányságot vezette.

A belügyminiszter tegnap az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját, valamint Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokát mentette fel.