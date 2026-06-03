Indulhat a Szivárványt TV, Magyarország első LMBTQI-televíziója

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) határozatával nyilvántartásba vette a Szivárvány TV állandó megnevezésű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást – közölte a Media1.hu-val a csatornát működtető New Digital Media Kft. szerdán. A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQI lineáris televíziós csatornája.

A Szivárványt TV elsőként az EuroCable Magyarország Kft. kábelhálózatain és a mikrohullámú MMDS rendszeren lesz elérhető, de a New Digital Media Kft. 14 csatornából álló portfólióját szeretnék a jövőben minden magyarországi műsorterjesztő kínálatába emelni, ezt már Pataki Tamás, a New Digital Media Kft. ügyvezetője mondta. Szerinte az új csatorna hatósági nyilvántartásba vétele az esélyegyenlőség és a médiapluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő.

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A csatorna alapvető hitvallásaként a „hídépítést” jelölték meg: olyan közösséget és platformot kívánnak teremteni, amely összeköti a különböző hátterű és tulajdonságú embereket. A tervek szerint a Szivárvány TV programstruktúrája politikai csatározásoktól mentes, hiteles, szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmak gyártására és bemutatására épül majd. A kínálatban lesznek művészeti és zenei műsorok, gasztronómiai műsorok, talkshow-k és interjúk, amelyek emberi sorsokat és az LMBTQI közösség történelmét mutatják be.

Az NMHH nyilvántartásba vevő határozata azért is érdekes, mert a magyar médiahatóság vezető testülete, a Médiatanács tagjait korábban kizárólag fideszes szavazatokkal választotta meg az Országgyűlés. Az NMHH és a Médiatanács elnöke Koltay András, akit a NER fennállása alatt, 2021 decemberében szavazott meg a Parlament 9 évre.