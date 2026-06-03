Magyar Péter: Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról

„Óriási hírrel jelentkezem. 3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit Orbán Viktoréknak 10 év alatt nem”, írja Facebook-oldalán Magyar Péter, miniszterelnök.

Teljes körű megállapodásra jutottak ugyanis Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Ennek részeként az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.

Fotó: Németh Dániel/444

A megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán tárgyalás eredménye, amiben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.

Magyar szerint az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyitásra kerüljön az első csatlakozási klaszter Ukrajna vonatkozásában.

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat. Amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárni mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben”.