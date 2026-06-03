Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje

Szerda hajnalban meghalt az a férfi, aki hétfőn a romok alá szorult, amikor összeomlott egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron. A halálhírt szerdán közölte az MTI-vel a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. Kedden még arról adtak hírt, hogy válságos állapotban van a sérült, akit a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon kezeltek.

A férfit több órás megfeszített munkával mentették ki a tűzoltók és önkéntes mentőszervezetek a romok alól, ezután instabil, súlyos-életveszélyes állapotban került kórházba.

A tragikus baleset helyszíne a Google Térképen

A mentés után Jackovics Péter, a Katasztrófavédelem veszélyhelyzet-kezelési főosztályának vezetője adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták el a bejárat és az áldozat közé szorult romokat, majd a helyszínen stabilizálták a mentősök a sérült állapotát annyira, hogy ki tudták hozni az összedőlt épületből.

Az Országos Mentőszolgálat hétfői közlése szerint a kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji, belső sérüléseket szenvedett.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn azt közölte, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. (MTI)