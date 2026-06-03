Nagy évet zártak Szoboszlai Dominik cégei

Az éppen az öltözködése miatt hírekbe kerülő Szoboszlai Dominik magyarországi cége, az SZD10 Magyarország Kft. forgalma egy év alatt több mint 54 százalékkal nőtt: tavaly 348,8 millió forintos árbevételt és 140,9 millió forintos adózott eredményt ért el – írja a HVG a céges beszámolók alapján.

A Liverpool labdarúgója – aki bónuszok nélkül a Capology szerint 6,2 millió fontot, 2,5 milliárd forintot keres évente – az eredményt nem vette ki a cégből, így a társaság saját tőkéje egy év alatt 142,2 millió forintról 283,1 millió forintra emelkedett, pénzeszközeinek állománya pedig 105,1 millió forintról 446,5 millió forintra nőtt. A cégnek mindössze egy alkalmazottja van, ügyvezetője Esterházy Mátyás, Szoboszlai ügynöke.

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Szoboszlainak az Egyesült Királyságban is van vállalkozása, a 2023 júliusában alapított SZD10 Limited, ami alkalmazott nélkül működik, és aminek egyedüli tulajdonosa és vezetője is ő. A cég fő tevékenysége a képmásjogok és más szellemi tulajdonjogok hasznosítása. Vagyona jelentősen nőtt, saját tőkéje az egy évvel korábbi 1,056 millió fontról 2,244 millió fontra emelkedett a 2025. július 31-én zárult üzleti év végére. Pénzeszközei 1,344 millió fontról 2,38 millió fontra nőttek, ami nagyjából 971 millió forintnak felel meg.

Az üzleti vállalkozások mellett egy alapítvány is kapcsolódik a Szoboszlai család környezetéhez. Az Endless Goals Alapítvány képviselője Szoboszlai Dominik apja, Szoboszlai Zsolt, a kuratórium további tagjai pedig Rubos-Forró Andrea és Kurucz Áron. A szervezet célja a sportoló gyermekek támogatása, a nevelési és oktatási munka segítése, valamint az egészséges életmódra nevelés.

Az alapítvány egyelőre nem kezdte meg érdemi működését. A 2025-ös beszámoló szerint sem adományból, sem támogatásból, sem más forrásból nem származott bevétele, miközben 159 ezer forint ráfordítása keletkezett, így az évet 159 ezer forintos veszteséggel zárta. Saját tőkéje az előző évi 974 ezer forintról 815 ezer forintra csökkent, az év végén pedig 824 ezer forint pénzeszközzel rendelkezett.