Keir Starmer brit miniszterelnök szerint „komoly kérdések merülnek fel a rendőrséggel kapcsolatban” azok után, hogy nyilvánosságra került a testkamerás felvétel arról, hogyan reagáltak a rendőrök Henry Nowak, a 18 éves southamptoni egyetemista meggyilkolására – írja a BBC.

A család engedélyével nyilvánosságra hozott tavaly decemberi videón Nowak többször is azt mondja, hogy „megszúrtak” és „nem kapok levegőt”, miközben a rendőrök megbilincselik. Az egyik rendőr a felvételen azt mondja neki:

„Nem hiszem, haver.”

A támadót, a 23 éves Vickrum Digwát hétfőn életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amiért egy 21 centiméteres pengével leszúrta a tinédzsert. Digwa azt mondta, a pengét szikh hite részeként hordta magánál.

A rendőrök intézkedését az is befolyásolhatta, hogy Digwa a helyszínen hamisan azt állította: rasszista támadás áldozata lett. Azt mondta, Nowak levette a turbánját, és megragadta a hajánál. A rendőrök először Digwával foglalkoztak, majd Nowakot ültették fel és bilincselték meg, miközben ő továbbra is jelezte, hogy megszúrták, és nem kap levegőt.

Nowak családja „embertelennek és megalázónak” nevezte a rendőri bánásmódot, a rendőrség bocsánatot kért. Henry apja, Mark Nowak szerint a fia kilencszer mondta, hogy nem kap levegőt, négyszer jelezte, hogy megszúrták, mégis végighurcolták a kavicson és megbilincselték. Starmer szerint választ kell kapni a kérdésre, hogy a rasszizmus vádja miként befolyásolta a rendőri döntéshozatalt.

A hampshire-i rendőrség vezetése közölte, a rendőrök a Nowakkal való első kapcsolatfelvételtől számított három percen belül megkezdték az újraélesztést. Robert France rendőrfőkapitány-helyettes tragédiának nevezte az esetet, és azt mondta, sajnálja, hogy Henryt megbilincselték és letartóztatták, miközben elvesztette az eszméletét. Ugyanakkor a bíróságon megszólaló patológus szerint Nowak sérülése olyan súlyos volt, a belső vérzése pedig olyan kiterjedt, hogy a rendőrök nem tudták volna megmenteni.

Az eset hatására a rendőri vezetők felülvizsgálják az antirasszista vállalásokat, amelyek szerint az egyenlő bánásmód nem feltétlenül azt jelenti, hogy a rendőröknek mindenkit ugyanúgy kell kezelniük. Az Országos Rendőrfőkapitányi Tanács, az NPCC tavaly tette közzé az „antirasszista vállalásokról” szóló dokumentumát. Ebben azt írták, a rasszizmus „nagyon is valós probléma” a rendőrségen belül, és a különböző etnikai csoportokhoz tartozó emberek esetében az egyenlő eredmények elérése nem pusztán azt jelenti, hogy „mindenkit ugyanúgy” kezelnek, hanem azt is, hogy figyelembe veszik az érintettek sajátos „körülményeit és tapasztalatait”.

Az ügy éles politikai vitát váltott ki. Kemi Badenoch konzervatív vezető szerint többszörös mulasztás történt, és a kormány reakciója nem volt elég határozott. Nigel Farage, a Reform UK vezetője „kétsebességes Britanniáról” beszélt, állítva, hogy egy hamis rasszizmusvád fontosabbnak bizonyult, mint egy haldokló ember megsegítése. Shabana Mahmood belügyminiszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ügyet nem szabad gyűlöletkeltésre használni.

A szikh közösség határozottan elítélte a gyilkosságot. Szervezeteik szerint a Digwa által használt fegyver nem tekinthető a vallás által elfogadott pengének (kirpannak), és már korábban is voltak aggályok a férfi viselkedése miatt. Digwa családja bocsánatot kért Nowak családjától és a szikh közösségtől, és azt kérte, hogy a tragédiát ne használják megosztottság vagy ellenségeskedés szítására.