Szoboszlai: A divatban soha semmi sem túlzás

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott és a Liverpool labdarúgója szerepel a Sports World őszi kiadásának címlapján, ebből az alkalomból a magyar játékos interjút is adott a magazinnak.

A labdarúgás és a család mellett szóba került a divat is, ami az elmúlt napokban igencsak forró téma lett, szinte egész Magyarország Szoboszlai keddi outfitjéről beszél.

„Azt hiszem, mindenre nyitott vagyok. Tényleg bármit felveszek, ami az utamba kerül. Lehet, hogy néhányan azt mondanák: »Ez túlzás.« De a divatban soha semmi sem túlzás”

– mondta a saját stílusáról, hozzátéve:

„Ha jól érzed magad benne, akkor rendben van. Viselheted. Mindig is szerettem a divatot, de nem igazán foglalkoztam vele. Inkább csak négy évvel ezelőtt kezdtem el igazán érdeklődni iránta, akkor kezdtem el odafigyelni ezekre a dolgokra. Akkor éreztem, hogy igazán élvezem. Örömet okoz jól kinézni és szép ruhákat viselni.”

Példaként David Beckhamet említette, akinek a hatása messze túlmutat a futballon. „Persze, ez egy másik szint, de ott van Beckham, aki már nem focizik, és mégis megvan a maga világa. Imádom a divatot és imádom a futballt, szóval valójában mindkettő megvalósulhat. De ehhez fel kell építenem magam.”

Ahogy azt a 444-en írtuk is, a vicc az, hogy Szoboszlainak, illetve a stylistjának olyan elemekből sikerült jó értelemben vett botrányszettet összeraknia, amik külön-külön egyáltalán nem tűnnének olyan extrémnek. (via NSO)