Tuzson Bence utolsó munkanapján kérte a minisztérium az Izraelbe szökött Fürst György kiadatását

Csak Tuzson Bence utolsó miniszteri munkanapján, 2026. május 12-én kérte az Igazságügyi Minisztérium Izraeltől a börtönbüntetés elől megszökött Fürst György kiadatását. Ezt a már Görög Márta által vezetett tárca írta meg a 24.hu-nak. Tuzsonék tehát több mint fél évvel Fürst György szökése és egy hónappal a Fidesz választási veresége után indították el a kiadatási folyamatot.

Az Igazságügyi Minisztérium válaszából az is kiderült, hogy az izraeli fél eddig nem válaszolt a kiadatási kérelemre. A Fővárosi Törvényszék szóvivője pedig azt mondta, hogy Fürst Györgyre a bírósági ítéletben kiszabott 6 és fél éves börtönbüntetésnél is több várhat, mert nem fizette be a 25 millió forintos pénzbüntetése jelentős részét, így azt börtönbüntetésre változtatták. A kiszabott büntetés 1 év 4 hónappal növekedett.

Fürst György

A volt szocialista politikust 2025. május 29-én ítélték el jogerősen a 2016 óta zajló centrumos „parkolási maffia” perben. Fürstnek 60 napon belül be kellett volna vonulnia a börtönbe, de helyette Izraelbe szökött. A hírt a 444 írta meg elsőként. Fürst egyébként a másodfokú ítélet előtt pár nappal megkapta az alija-jogot, tehát az izraeli letelepedési engedélyt. A férfi ellen 2025 októberében adott ki elfogatóparancsot a rendőrség.

Fürst ügyéről podcastot készítettünk és a kormányinfón is kérdeztünk. Gulyás Gergely azonban nem tudta megmagyarázni, hogyan menekülhetett a férfi külföldre. A miniszter azt mondta, a magyar igazságszolgáltatás mindent megtesz, hogy az ítéletet végre lehessen hajtani az elítéltekkel szemben. Arról azonban hallgatott, hogy kérte-e a kormány Fürst kiadatását.