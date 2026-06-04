A Hírkereső tulajdonosa azt állítja, a TV2 vezetője ingyen akart bekerülni a cégébe

Hosszú interjút adott a HVG-nek Holló Gábor, a Hírkereső milliárdos tulajdonosan. Sok szó esik arról, hogy miért és hogy támogatta a Tiszát és Magyar Pétert a kampányban. Kiderül, hogy nem csak pénzzel, hanem egy olyan fejlesztéssel a Magyarországon még mindig népszerű híraggregátor oldalán, amit már Magyar Péter feltűnése előtt is fejlesztett:

Olyan algoritmussal dolgoztak, ami hátrébb sorolta a propaganda cikkeket és előrébb a független sajtó írásait.

Erről így beszél Holló: „Ugyanis a hírolvasási forgalom döntő része a toplistákból származik, tehát annak az algoritmusnak a szabályozása, ami ezeket összeállítja, a mi kizárólagos jogunk. De közben azért nagyon féltem, hogy le fogok bukni. Hiszen a kódban ennek nyoma van, és ha erre egy nagyon okos embert ráállítottak volna, akkor rá lehetett volna jönni. Ezért sem lehetett másnaptól nullára levenni a propagandaanyagokat. Kis lépésekben, heti fél százalékot súlyoztam le ezeket, és ezzel párhuzamosan a független média híreit meg húztam felfelé. Mindezt nagyjából 200 héten keresztül, 2022 óta.”

A cél az volt, hogy a propagandalapok propagandahírei egyre kisebb súlyt kapjanak. Azt akartam, hogy a végére – mondjuk az utolsó egy évben – már egy propagandahírnek a cáfolata nagyobb és gyorsabb nyilvánosságot kapjon, mint az eredeti. Napjainkra az összes ilyen propagandalappal megszűnt a szerződésünk.

Holló Gábor Forrás: Facebook

Az interjú másik meglepő részlete az, amikor Holló arról beszél, hogyan próbált meg állítása szerint a TV2 akkori vezetője bekerülni tulajdonosként a Hírkereső mögött álló cégébe.

Las Vegasba egyszer kijött hozzám a TV2 akkori vezetője, és konkrétan kimondta, hogy százalékot kérnek a cégemből. Elképesztő volt, pedig tudtam, milyen a rendszer, de amikor a rendszer egyik tagjától hallod, akkor szinte szembecsap a valóság. A cégem 94 százaléka az enyém, csak annak a fejlesztő srácnak van 6 százaléka, akivel együtt indítottuk. Ebből akartak részesedést azzal, hogy majd kárpótlásul jön a bevétel állami és államközeli céges hirdetésekből, és meg is leszek védve. Mennyi pénzt ajánlott? Nullát, azt akarta, hogy ingyen adjam át.

A teljes interjút a HVG-n lehet elolvasni.