A Závecz szerint 3 millió szavazó a Tisza előnye a Fidesszel szemben

A választási győzelem után kilőtt a Tisza támogatottsága a Závecz Research frissen publikált közvélemény-kutatása szerint. A május végén, június elején végzett felmérésük szerint jelenleg a Tisza Párt mögött 4,4 millió szavazó áll, a Fidesznek csupán 1,4 milliós tábora van, vagyis a különbség 3 milliósra dagadt. A parlamenti választáshoz képest tehát a Fidesz mostanra bő 1 millió szavazót veszített, a Tisza támogatottsága mintegy 600 ezerrel nőtt.

Orbán Viktor országjárása Ócsán, 2026. március 31-én. Fotó: Bankó Gábor/444

A Mi Hazánk a pártválasztók között eléri az 5 százalékot, a teljes népességben 4 százalékos áll, a parlamenti választáson országos listát állítani tudott DK és MKKP támogatottságát 1 százalék körülire mérték. A teljes népességben a Fidesz támogatottsága elmarad a pártnélküliek arányától.

A grafikonunk sárga, cím alatti menüsorában kattintgatva lehet váltogatni a teljes népesség és a pártválasztó biztos szavazók adatai között, visszamenőlegesen 2024 nyaráig.

Ha a felmérés részleteit nézzük, az adatokat ismertető 24.hu szerint a társadalom összes nagyobb demográfiai rétegében jelentős előnye van a Tiszának a bukott kormánypárttal szemben. Két olyan csoportot is találni, ahol a Fidesz támogatottsága egy számjegyű: a 18–39 évesek körében 9, a fővárosiak között 8 százalékon áll. Ugyanezekben a Tisza Párt 63, illetve 70 százalékot tud maga mögé felsorakoztatni.