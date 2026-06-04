Házi sertések között pusztító afrikai sertéspestis bukkant fel Szabolcsban

Az afrikai sertéspestis megjelenését igazolták házisertés-állományban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, közölte csütörtökön a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, hogy megakadályozza a betegség terjedését. Magyarországon eddig hivatalosan nem mutatták ki a vírust házi sertésekben. A hatóság a járványvédelmi előírások szigorú betartására figyelmeztet.

Az afrikai sertéspestis (ASP) egy vírus által terjesztett, rendkívül fertőző betegség. Emberre nem veszélyes, viszont a megfertőzött állatállományt – házi sertéseket, illetve vaddisznókat–- szinte kivétel nélkül elpusztítja. Nagyon komoly gazdasági károkat tud okozni, részben azért, mert szakkifejezéssel élve nagy ragályozó képességű, részben pedig azért, mert vírusellenes állatgyógyászati készítményekkel nem gyógyítható és védőoltására engedélyezett vakcina sincs ellene.

Szakértők egyöntetű véleménye szerint ez a betegség a sertés minden tekintetben legbeszélyesebb ellensége. A tenyésztők és vágóhidak számára a zárlatokon és járványvédelmi költségeken túl az export megakadása jelentheti a legnagyobb problémát.

A KSH adatai szerint tavaly december 1-jén a 2,87 milliós hazai sertésállományból mintegy 160 ezret tartottak a megyében, aminél csak hat megyében tenyésztettek több sertést.

Magyarországon hivatalosan eddig csak vaddisznóban igazolták az ASP vírus előfordulását, de a román-magyar határ közelében, a romániai Bihar megyében már tavaly nyáron jelentettek házi sertések ASP-fertőzöttségét is. Akkor Hajdú-Bihar megye hét településén (Vámospércs, Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Kokad, Újléta, Létavértes) elrendeltek úgynevezett felügyeleti intézkedéseket, így például a sertésszállítás tilalmát vagy azt, hogy sertéseladás és disznóvágás csak kijelölt vágóhidakon, hatósági vizsgálat után volt lehetséges.