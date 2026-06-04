„Albánia nem eladó” – egyre nagyobb a tiltakozás Donald Trump vejének tengerparti luxusprojektje miatt

Szerdán már harmadik egymást követő napja vonultak ezrek az albán főváros, Tirana utcáira a Donald Trump amerikai elnök vejéhez, Jared Kushnerhez köthető luxusüdülő terve ellen tiltakozva.

A tüntetők egy része felfújható flamingókat vitt magával, utalva a várható környezeti károkra, miközben egyre többen követelik a projekt leállítását. A rendőrség szerdán már vízágyút is bevetett, és összecsapott a demonstrálókkal. Egy nappal korábban Edi Rama miniszterelnök rezidenciája előtt tüntettek; helyszíni beszámolók szerint többen „Albánia nem eladó”, „Nem akarunk Albániából Dubajt csinálni”, illetve – Kushner feleségére, az amerikai elnök lányára utalva – „Ivanka, takarodj!” feliratú táblákat tartottak a magasba.

Fotó: VLASOV SULAJ/NurPhoto via AFP

A beruházás a tervek szerint a lakatlan, a kommunista időkben titkos katonai bázisként működő Sazan-szigetet, valamint a Zvërnec közelében fekvő Vjosa–Narta védett partvidéki területet foglalná magában. Zvërnecnél már szombaton tiltakozás robbant ki, amelyen több százan vettek részt, néhányan pedig összecsaptak az építési területet őrző biztonságiakkal. A tervek szállodákat, apartmanokat, villákat és jachtkikötőt tartalmaznak. Ivanka Trump egy interjúban azt mondta, férjével véletlenül találtak rá a helyszínre, amikor egy barátjuk hajójáról úszni indultak, majd mezítláb felgyalogoltak a sziget tetejére, ahol lenyűgözte őket a táj.

A környezetvédők és a tiltakozók szerint a beruházás Albánia egyik legértékesebb biodiverzitású térségét veszélyezteti. A Narta-lagúna több mint 200 madárfajnak ad otthont, köztük flamingóknak és borzas gödényeknek, és a földközi-tengeri barátfóka egyik utolsó menedékének számít.

Május vége óta nehézgépek jelentek meg a területen: bekötőutakat nyitottak, megbontották a homokos részeket, fenyves területeket tisztítottak meg, és kerítéseket emeltek. Egy helyi környezetvédő szervezet szerint a régóta védett élőhelyeket „visszafordíthatatlanul pusztítják”. Továbbá egy videó is nyilvánosságra került arról, ahogy egy biztonsági őr elrángat egy aktivistát.

Fotó: OLSI SHEHU/Anadolu via AFP

Edi Rama védelmébe vette a beruházást. Szerinte az Affinity Partnershez köthető, 1,6 milliárd dolláros projekt munkahelyeket és befektetéseket hoz Albániába, és segíthet abban, hogy az ország felső kategóriás turisztikai célponttá váljon. Bár találkozót ajánlott a tüntetőknek, egyértelművé tette, hogy nem kívánja leállítani a projektet:

„Amíg én itt vagyok, semmi esély arra, hogy a beruházás leálljon.”

Rama szerint fontos, hogy Albánia ne tűnjön olyan országnak, „ahol ellenségesen fogadják a befektetőket”.

Kushner szerbiai projektjének bukása ugyanakkor intő példa lehet. Trump veje ott végül visszalépett attól a tervtől, hogy luxuskomplexum épüljön a jugoszláv hadsereg lebombázott belgrádi központjának helyére, amely korábban védett örökségi területnek számított. A beruházás azután akadt el, hogy a projekt előkészítésében érintett tisztviselők, köztük egy miniszter ellen hivatali visszaélés és okirat-hamisítás miatt vádat emeltek. (MTI, Guardian, AP)