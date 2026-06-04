Az Indexnél lesz felelős szerkesztő az a Murányi András, aki 2020-ban úgy gondolta: mindenki „hiteltelen és aljadék”, aki szerepet játszott a lap Fidesz kezére játszásában

A függetlenségét 2020-ban elveszítő, hivatalosan is a NER lapjává lett és a fideszes választási kampányban a kamu Tisza-adóról szóló hazug cikkekkel főszerepet játszó, Rogán Antal által kézivezérelt Indexhez igazolt a 2016 októberében megszűnt Népszabadság utolsó főszerkesztője. Murányi András leigazolását a választás után a Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztőt kirúgó Index közleményben jelentette be.

Murányi András a Népszabadság bezárásakor Fotó: Balogh Zoltán

Murányi, aki a Népszabadság kivégzése után a Zoom.hu hírigazgatójaként dolgozott, 2018-tól már közéleti kommunikációval foglalkozott, dolgozott a Párbeszéd kommunikációs igazgatójaként és Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadójaként. Amikor 2020-ban Vaszily Miklós átvette az Indexet, ahonnan az akkori teljes szerkesztőség távozott – köztük e cikk szerzője is –, majd a lapot a fideszes propaganda szolgálatába állította, Murányi a Facebookon még ezt írta:

„A »mi soha nem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk« rezsim ismét győzött, Pecina és a sok Vaszily mellé pedig most már simán odaállhat Bodolai is, akármi miatt tette azt, amit. Mindenki, aki az Index.hu kivégzésében szerepet játszott, ideértve az igazgatóság valamennyi tagját, hiteltelen és aljadék.”

A posztjában méltatta a távozó szerkesztőség munkatársait is, mondván, az Index.hu közössége „példát mutat elkötelezettségből, lojalitásból, tisztességből, becsületből, emberségből, sajtószabadságból”.

Innen elég nagy útnak tűnik eljutni oda, hogy Murányi mostantól a lapvezetés tagja legyen. De neki sikerült megtennie. Így aztán most már úgy látja:

„Ideje új fejezetet nyitni a média területén is. Jelentős és komplett kihívás előtt állunk: elengedhetetlen az elmúlt másfél évtizedben megannyi sebet kapott sajtó- és médiapiac újjáépítése, a minőségi tartalomgyártás és az innovációk hatékony támogatása, az állandó változásban lévő iparág fogyasztói és hirdetői igényeinek nívós kiszolgálása.”

Hogy a propagandatermékeket hol helyezi el a sajtó- és médiapiacon, az nem teljesen világos, de az igen, hogy a változó tartalomfogyasztási szokások ismét lecsaptak.