„Erre látom, hogy Rogán hívja a főszerkesztőt”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Az, hogy a választás után Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő benyújtotta a lemondását, pontosan mutatja, hogy az ő munkájának minőségét nem az újság olvasottsága, hanem a választás eredménye határozta meg”

– fogalmazott a 444-nek egy újságíró, aki éveken keresztül dolgozott Fekete-Szalóky Zoltán irányítása alatt az Indexben, és jelenleg is kapcsolatban áll több ott dolgozó kollégával. A volt indexes arra utalt, hogy a szűk hat év alatt – ameddig az Index alkalmazásában volt – Fekete-Szalóky végig intenzív politikai befolyás alatt állt.

Ez a befolyás idén április 12-ig tartott. A választás napi délelőtt is sűrűn keresték a főszerkesztőt politikai kapcsolattartói, de ezek a megkeresések délutánra megritkultak, majd teljesen elmaradtak.

„Ebből sejtettük először, hogy kinek kedvez a magas részvétel”

– fogalmazott egy másik beosztott, aki jelen volt a szerkesztőségben a választás napján.

Az elmúlt négy hétben összesen hét olyan munkatárssal interjúztunk, akik az elmúlt években újságíróként vagy szerkesztőként dolgoztak az Indexnél. Mind azzal a feltétellel vállalták a beszélgetést, ha megőrizzük inkognitójukat.

Ezekből az interjúkból az derült ki, hogy az Index ez idő alatt nem igazi újságként működött, sok esetben inkább úgy, akár egy politikai üzenőfüzet. Miniszterek – mint Rogán Antal vagy Szalay-Bobrovniczky Kristóf – és sajtósok köröztek a szerkesztőség vezetése körül, hogy befolyásolhassák a lap tartalmait. A főszerkesztőhöz gyakran futottak be olyan kérések, amelyek címek finomítására vagy bekezdések eltávolítására vonatkozhattak.

Az Index azért volt fontos az előző hatalomnak, mert múltjából adódóan sokáig kritikus olvasótáborral rendelkezett. Emiatt az utasítások sem mindig nyíltan és irányelvszerűen jelentek meg.

Fekete-Szalóky éveken át késztetett újságírókat öncenzúrára, miközben a bizalmukba férkőzött, és olykor saját magát is áldozatnak mutatta be, csak hogy elérje a céljait.

Kampányidőszakban már nem csak híreket igazítottak ki az Indexen, de manipulált anyagokkal tévesztették meg az olvasóikat. Múlt ősszel az Index kezdte futtatni azokat a Tisza-programnak beállított iratokat, amikről idén bíróság mondta ki, hogy hamisítványok. Az Index kiadójának működését ismerő egyik forrásunk szerint ez az anyag nem is a szerkesztőségben született – azokat a főszerkesztő külső nyomásra helyezte el az újságban.

Fekete-Szalóky május 5-én jelentette be lemondását – két nappal azután, hogy az Index helyreigazításában beismerte: a Tisza-program, amiről hosszan cikkeztek tavaly, és amire a kormány 12 milliárdos nemzeti konzultációt épített rá, nem volt igazi.

Fekete-Szalókyt többször kerestük telefonon, de érdemben nem kívánt válaszolni a 444 kérdéseire, többek közt arra hivatkozva, hogy nem közszereplő. Pedig kérdések, mint látni fogjuk, volnának bőven.