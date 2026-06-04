Erdei munkást támadott meg egy medve Szlovákiában

Medve támadott meg egy erdei munkást a szlovákiai Szentanna (Liptovská Anna) település közelében csütörtökön délelőtt, a vállsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult. A támadás a liptószentmiklósi (Liptovsky Mikulás) járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A munkás azt mondta, hogy egy száz kilogramm körüli barnamedve rontott rá, miközben ő az erdőben dolgozott.

„Nem sokkal reggel kilenc óra előtt elsősegélycsapatot küldtünk ki a 37 éves sérült férfihoz, akit a mentők az elsődleges ellátást követően, vállsérüléssel a liptószentmiklósi kórházba szállítottak” – nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek.

Az incidens után a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) helyszínre kiküldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Mivel a támadás egy nehezen hozzáférhető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen történt, a nemzeti park munkatársai rendkívüli óvatosságot ajánlanak az ilyen terepen mozgó személyek számára. (MTI)