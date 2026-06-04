Gázpisztollyal lőtt gyalogosokra egy 20 éves férfi Hatvanban

Egy 20 éves férfi szórakozásból járókelőkre lövöldözött egy autóból Hatvan belvárosában – írja közleményében Heves Vármegyei Főügyészség.

A férfi május végén, az esti órákban apja autójával kocsikázott a barátaival Hatvan belvárosában. A posta előtti útszakaszon a jármű lehúzott ablakán keresztül több lövést is leadott a járdán sétáló gyalogosok felé a nála lévő, gázzal működő airsoft fegyverrel, ami műanyag golyókat lő ki. Az egyik lövedék hason talált egy arra járó embert.

A férfi ezután továbbhajtott a városban, majd egy kereszteződésben ismét lövéseket adott le az autóból a járókelők irányába. Az egyik golyó egy férfi kezét találta el. A meglőtt emberek nyolc napon belül gyógyuló, zúzódásos sérüléseket szenvedtek, magánindítvánnyal azonban csak egyikük élt.

Fotó: Heves Vármegyei Főügyészség

Az ügyészség szerint a férfi kihívóan közösségellenes, erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat keltsen. A járási ügyészség fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt a bűncselekmény elkövetése után két nappal bíróság elé állította a férfit. A Hatvani Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte a vádlottat.