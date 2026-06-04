Heti 200 millióért lehet kibérelni a Rose d'Ort, a luxusjachtot, amit Mészárosék is használtak

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Kiadóvá vált az a luxusjacht, amin 2023 óta többször is lefotózták Mészáros Lőrincéket, írja az Átlátszó. Hogy pontosan mióta érhető el és bérelhető a hajó azt nem lehet tudni, de az biztos, hogy heti 540 000-620 000 euróért, azaz kb. 196-223 millió forintért (+ egyéb költségek) vihető. A lap szerint egyébként május 22-én Trogirból Zadar érintésével Rijekába érkezett a hajó, és azóta is ott horgonyoz.

Fotó: YachtCharterFleet

A Rose d'Orról először a 444 írt és készített fotókat, ahogy Mészárosékről, ezek közül a legemlékezetesebb az lett, amin Várkonyi Andrea egy dobozos jegeskávéval a kezében kémleli a tengert.

Azt pedig már a Szabad Európa derítette ki, hogy a máltai cégadatok szerint a Rose d’Or a Mészáros Lőrinc és az MBH Bank lízingcégéhez, az Euroleasing Zrt.-hez tartozik, az ára pedig (a SuperYachtFan nevű oldal szerint) 27-30 milliárd forint lehetett.

Címlapkép: Németh Dániel/444

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Németh Dániel
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