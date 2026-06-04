Magyar Péter egyetlen mondattal felbosszantotta a szlovák külügyminisztert

Magyar Péter a Nemzeti összetartozás napján a budapesti Kossuth téren elmondott beszédében azt mondta:

„Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos”.

Majd kifejtette, hogy a minket körülvevő országokkal jó viszonyra van szükségünk, főleg, hogy az elmúlt években megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségeseinkkel.

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A kiemelt mondat volt az, ami nagyon nem tetszett Juraj Blanár, szlovák külügyminiszternek.

„Visszautasítom az ilyen történelemszemléletet. Nem, Magyarország tisztelt miniszterelnöke! Az önök és így a mi határaink is világosan ki vannak jelölve az első világháborút követő trianoni béketárgyalásoknak köszönhetően, és megerősítve a második világháború után, amikor mellesleg Magyarország a legyőzöttek oldalán állt” – reagált a szlovák külügyminiszter.

A külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta: visszautasítja a határoknak, illetve Szlovákia területi egységének és szuverenitásának bármiféle kétségbevonását. „Amennyiben folytatódniuk kell a baráti és konstruktív kapcsolatoknak Szlovákia és Magyarország között, akkor az csak hamis és irredenta tónusok, valamint a történelem kétségbevonása nélkül történhet” – tette hozzá. (MTI)