Nem a tettest, hanem az áldozatot bilincselték meg a rendőrök

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Megrázta az Egyesült Királyságot a 18 éves Henry Nowak meggyilkolása: a fiatalt tavaly decemberben ölte meg a 23 éves Vikrum Digwa, és mint a bírósági eljárás során kiderült, a rendőrök a helyszínre érve nem a gyilkost, hanem a súlyosan megsérült, vérző Nowakot bilincselték meg, aki aztán nem sokkal később meg is halt.

Henry Nowak és a véres bilincs Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A szikh fiatalt, aki maga is az Egyesült Királyságban született és nőtt fel, a hét elején életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, amiből leghamarabb 21 év után szabadulhat. Az ítélet viszont nemhogy nem nyugtatta meg a kedélyeket, hanem épp ellenkezőleg, az indulatok csak ezután szabadultak el igazán – sokan ugyanis ekkor ismerték meg a helyszínre érkező rendőrök testkamerája által rögzített felvételeket. Nowak meggyilkolásának körülményeire lecsapott az amúgy is felfutóban lévő brit szélsőjobb, amely azzal vádolja a rendőrséget, hogy túlságosan elnéző a nem fehér bőrszínű emberekkel szemben.

A két fiatal férfi tavaly decemberben vitatkozott össze az utcán Southampton városában, majd Digwa többször is megszúrta Nowakot. Digwa testvére ekkor felhívta a rendőrséget, úgy, hogy azt Digwa is hallotta, és azt állította, hogy a testvérét rasszista támadás érte. Amikor a Hampshire-i rendőrök kiértek, a két szikh fiatal továbbra is úgy adta elő a történteket, mintha Digwa lenne az áldozat, a rendőrök pedig nem foglalkoztak azzal, hogy Nowak közben sérüléseire panaszkodik. A rendőrségi testkamerás felvételekből kiderült, hogy amikor megbilincselték a megkéselt, fekvő fiatalt, hiába mondta, hogy nem kap levegőt, a rendőrök lekezelően reagáltak.