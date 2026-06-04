Őrsi Gergely: Felháborít és elszomorít, hogy sarokba szorított emberek szavára történhet letartóztatás

A II. kerület polgármestere azután jelentkezett a Facebook-oldalán a védőügyvédje közvetítésével, hogy csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely, Láng Zsolt, Molnár Zsolt és további öt politikus, cégvezető letartóztatását. Őrsi a bejegyzésében felháborítónak és elszomorítónak nevezte a vele történteket. Mint írja:

„Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni. Sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek”.

Hozzátette: a vele szemben közölt gyanúsítás teljes egészében megalapozatlan, sem ténybeli, sem jogi alapokon nem állja meg a helyét.

Őrsi bejegyzésében megjegyzi, a II. kerületi önkormányzat jelen helyzetben minden feladatot zökkenőmentesen tud ellátni. Ő pedig minden körülmények között tartotta magát az esküjéhez és a vállalásához, és, hogy számára a kerület fejlődése a legfontosabb, mindig a törvényeknek megfelelően járt el.

A II. kerületi polgármestert azután tartóztatták le, hogy kedden több önkormányzatnál is akcióztak a hatóságok, iratokat foglaltak le az úgynevezett parkfenntartói biznisszel kapcsolatban. Azt, hogy mi az a parkfenntartó biznisz, ebben a cikkünkben foglaltuk össze szerdán.