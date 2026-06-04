Elrendelték Láng Zsolt, Őrsi Gergely és Molnár Zsolt, valamint további öt politikus és cégvezető letartóztatását

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tájékoztatása szerint csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását – írja a 24.hu. Az ügyészség indítványa nyomán szintén letartóztatják Molnár Zsolt volt MSZP-s pártigazgatót és parlamenti képviselőt, továbbá Puskás Péter óbudai Fidesz-elnököt, valamint a lap szerint két momentumos politikust – a korábban nyilvánosságra került nevek alapján vélhetően Szkaliczki Tündét és Matisz Károly pártigazgatót – továbbá két cégvezetőt is.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Az ügyészség csütörtök délelőtt kilenc nevet sorolt fel a parkfenntartási korrupciós biznisz lényegét összefoglaló közleményben. A vádhatóság arról adott ki tájékoztatást, hogy „a megalapozott gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó, ezen cég és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más cégek érdekében szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011-2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.”

Molnár Zsolt, az MSZP képviselője 2026. február 24-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az ügyészség szerint kezdetben a vállalkozó az óbudai önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármestert fizette le, aki „az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott” a pénzen Ceglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel, majd „az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították”. Ezután „Puskás és Ceglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde (Momentum) önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly (Momentum) pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért”.

A közlemény arra is kitér, hogy nemcsak a III., hanem a II. kerületben is működött a vesztegetés a gyanú szerint. „A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt (Fidesz), majd Őrsi Gergely (MSZP) polgármestereknek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba (Fidesz) választókerületi elnöknek is fizetett. A vállalkozó ezen túlmenően Molnár Zsolt (MSZP) országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért.”

Hogy mi az a parkfenntartó biznisz, azt ebben a cikkünkben foglaltuk össze szerdán. A nyilvánosság akkor értesülhetett róla, amikor egy évvel voltunk a budapesti ellenzéki győzelmet hozó 2019-es önkormányzati választás után. A szabad európás Kerényi György kíváncsi volt: a politikai fordulat érintette-e az addigi önkormányzati közbeszerzéseken taroló cégeket. Így bukkant rá a kertészeti bizniszre, amit – hiába változott többször is a politikai széljárás – az ezredforduló óta egy cégcsoport uralt. A cégek hol egyedül indultak, hol konzorciumként, de mindig ők nyertek. (A háromrészes cikksorozat itt, itt és itt.)

A parkfenntartó biznisz ügye volt az, aminek vádiratát a 444 januárban elsőként közölte. Már akkor látszott, hogy az ügy politikai ciklusukon és oldalakon ível át, több fővárosi kerület – kormánypárti és ellenzéki – vezetése is érintett lehet. A nyomozást akkor május 14-ig, tehát az országgyűlési választás utáni időszakig meghosszabbították.

A hatóságok már 2024 márciusában, majd közvetlenül az az évi önkormányzati választások után is vizsgálódtak az óbudai önkormányzatnál. Az önkormányzat erre nyilvánosságra hozta, milyen iratokat kért be tőlük az ügyészség, a felsorolásban ott voltak a Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.-vel kapcsolatos iratok is. Ez egyike volt annak a négy cégnek, amiről a Szabad Európa megírta, hogy Budapest több kerületében választási eredményektől függetlenül nyerik a parkfenntartási és kertészeti tendereket. A lap kiderítette, hogy ezek a cégek valójában nem függetlenek egymástól, hanem egyetlen céghálót alkotnak, a tulajdonosi kör is sokszor átfedi egymást, így a profit a körön belül marad.