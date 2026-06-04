Elképesztő listát ad ki a kilenc politikus, akiket most megnevezett a KNYF az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjai közül

Az eddiginél sokkal részletesebben foglalta össze az óbudai korrupciós ügy, vagy más néven a parkfenntartási biznisz lényegét csütörtöki közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség. A szöveg annyira erős, hogy azt különösebb változtatás nélkül közöljük, a politikusok neveit kiemeljük:

„A nyomozó főügyészség kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végzett kutatást és lefoglalást, valamint hallgatott ki több személyt gyanúsítottként. A nyomozó ügyészek több tízmilliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van.

Az egyik helyszínen lefoglalt pénz.

A közölt megalapozott gyanú lényege szerint, egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó, ezen cég és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más cégek érdekében szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011-2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter (Fidesz) alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon, az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 %-os arányban osztozott Ceglédy Gergő (MSZP) önkormányzati képviselővel. Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították. Puskás és Ceglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde (Momentum) önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly (Momentum) pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt (Fidesz), majd Őrsi Gergely (MSZP) polgármestereknek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba (Fidesz) választókerületi elnöknek is fizetett.

A vállalkozó ezen túlmenően Molnár Zsolt (MSZP) országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérése kapcsán Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István (ex-MSZP) pécsi vezető politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül nyolcan őrizetben vannak, letartóztatásukat az ügyészség indítványozta, a kényszerintézkedések tárgyában a bíróság ma dönt. Az ügy most kihallgatott többi gyanúsítottja az említett vállalkozónak a vesztegetéshez szükséges pénzek biztosításában segédkezett.”

Az ügyben egyébként eddig 32 gyanúsított van.

Hogy mi az a parkfenntartó biznisz, azt ebben a cikkünkben foglaltuk össze szerdán. A nyilvánosság akkor értesülhetett róla, amikor egy évvel voltunk a budapesti ellenzéki győzelmet hozó 2019-es önkormányzati választás után. A szabad európás Kerényi György kíváncsi volt: a politikai fordulat érintette-e az addigi önkormányzati közbeszerzéseken taroló cégeket. Így bukkant rá a kertészeti bizniszre, amit – hiába változott többször is a politikai széljárás – az ezredforduló óta egy cégcsoport uralt. A cégek hol egyedül indultak, hol konzorciumként, de mindig ők nyertek. (A háromrészes cikksorozat itt, itt és itt.)

A parkfenntartó biznisz ügye volt az, aminek vádiratát a 444 januárban elsőként közölte. Már akkor látszott, hogy az ügy politikai ciklusukon és oldalakon ível át, több fővárosi kerület – kormánypárti és ellenzéki – vezetése is érintett lehet. A nyomozást akkor május 14-ig, tehát az országgyűlési választás utáni időszakig meghosszabbították.

A hatóságok már 2024 márciusában, majd közvetlenül az az évi önkormányzati választások után is vizsgálódtak az óbudai önkormányzatnál. Az önkormányzat erre nyilvánosságra hozta, milyen iratokat kért be tőlük az ügyészség, a felsorolásban ott voltak a Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképító Kft.-vel kapcsolatos iratok is. Ez egyike volt annak a négy cégnek, amiről a Szabad Európa megírta, hogy Budapest több kerületében választási eredményektől függetlenül nyerik a parkfenntartási és kertészeti tendereket. A lap kiderítette, hogy ezek a cégek valójában nem függetlenek egymástól, hanem egyetlen céghálót alkotnak, a tulajdonosi kör is sokszor átfedi egymást, így a profit a körön belül marad.