Több embert is őrizetbe vettek az óbudai korrupciós ügyben, akciózott a KNyF

Több személyt is előállítottak, őrizetbe vettek több helyszínen a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) más hatósági szervekkel közös összehangolt keddi akciójában – közölte a KNyF, „bűnügyi akció az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben” című közleményében.

A KNyF több önkormányzatot érintő nyomozásról ír, ami vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyik éppen. (A bűntett leegyszerűsítve valami olyasmit jelent, hogy valaki arra hivatkozva kért pénzt valaki mástól, hogy részben ismeretséggel, részben a kért pénz egy részével befolyásolni képes adott hivatali személyt.)

„A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi” – írják.

„A nagyszabású eljárási cselekmények során az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek.”

Az óbudai önkormányzat nem sokkal később közleményben reagált, amiben félrevezetőnek nevezte az ügyészség kommunikációját, ugyanis tudomásuk szerint az akció nem érinti az önkormányzatot. „Nem tudunk arról, hogy bármilyen nyomozati cselekmény történne Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalában, bármely intézményénél vagy cégénél. Jelen nyomozati eljárássorozatról semmilyen információnk nincs.”

A KNyF korábban a DK-s Kiss László polgármester letartóztatását elhozó ügyre hivatkozott óbudai korrupciós ügyként. Kisst 2024 nyarán tartóztatták le, amikor a megalapozott gyanú szerint 2019-es megválasztása után megegyezett egy ismerősével, hogy annak cégei rendszeresen kapnak majd megbízásokat az önkormányzattól – amiért cserébe Kissnek és másoknak is vissza kell majd fizetni ebből a pénzből.

Kisst emiatt hivatali visszaélés, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés, illetve egyéb bűncselekmények elkövetésével gyanúsította meg az ügyészség, de a polgármester tagadta vádakat. Végül kilenc hónap börtön után tavaly ősszel tért vissza a börtönből.