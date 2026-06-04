Szoboszlaiék jogi ügyet csinálnak a focista outfitjét használó céges hirdetésfotók miatt

A humoros fotók ellen semmi kifogása nincs a Szoboszlai Dominikot képviselő ügynökségnek, viszont a kereskedelmi céllal készült fotó miatt ügyvédhez fordulnak

„Az elmúlt napokban egyetlen cég sem kért tőlünk engedélyt az említett fényképek vagy az azok alapján generált AI-képek kereskedelmi célú felhasználására, ezért a képek jogellenes felhasználása kapcsán a szükséges jogi lépéseket megtettük, és a jövőben is meg fogjuk tenni. Több, általunk megkeresett piaci szereplő azonnal pozitívan reagált, és megszüntette a jogellenes állapotot, amit ezúton is köszönünk” – nyilatkozta Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa a Borsnak.

Szerintük nem elfogadható ugyanis az, hogy gazdasági tevékenységet folytató társaságok az általuk forgalmazott termékek vagy az általuk nyújtott szolgáltatások népszerűsítése érdekében, bizonyos márkákkal összekapcsolva, kereskedelmi céllal használják fel Szoboszlai fotóit, illetve ez az alapján generált AI-képeket.

Szoboszlai keddi szerelése volt az, ami gyakorlatilag felrobbantotta az internetet, még a Magyar Közútkezelő és a Magyar Rendőrség is róla gyártott képeket. A válogatott összetartásra Szoboszlai egy kockás Prada felsőben, fehér bermudában, mokaszinban, és Hermès táskával érkezett meg. Az outfitről még Szily László is megemlékezett.