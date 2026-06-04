Visszafordítottak egy szerb repülőt Montenegróból, mert tele volt „közbiztonsági szempontból kockázatos” utassal, akiket Vučić magánhadseregeként emlegettek

Szerdán csaknem 90, egy belgrádi charterjárattal érkezett szerb állampolgárt fordítottak vissza a montenegrói Tivatból, írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. A lap szerint a montenegrói biztonsági szolgálatok azt gyanítják, hogy a csoportban „közbiztonsági szempontból kockázatos és bűnügyi nyilvántartásban szereplő személyek is voltak”. Végül a géppel mindenki visszarepült Szerbiába.

„Szinte kivétel nélkül a biztonsági szempontból kockázatos” szerbek a montenegrói reptéren Fotó: SZMSZ Press

Szerb lapok beszámolói alapján az SZMSZ arról ír, hogy „fiatal, kigyúrt és tetovált férfiak” voltak érintettek, akiket „szinte kivétel nélkül a biztonsági szempontból kockázatos személyek kategóriájába soroltak”. A biztonságiak által kiszúrt szerbek a gépen Srbija pobeđuje (Szerbia győz) feliratú transzparenseket és távolsági kommunikációs eszközöket is magukkal vittek. Ráadásul egyesek közülük Aleksandar Vučić szerb elnök informális biztonsági embereként mutatkoztak be, és azt állították, hogy részt kellene venniük az Európai Unió és a balkáni vezetők csúcstalálkozóján, amin pénteken a tervek szerint Vučić elnök is részt vesz.

„Hogy ki szervezte az utat, kinek a költségén indultak el Montenegróba, és pontosan mi lett volna a feladatuk Tivatban, egyelőre nem ismert” – írja az SZMSZ, amely a csoportot a korábban Orbán Viktor egyik legkomolyabb külföldi szövetségesének számító a szerb elnök magánhadseregeként emlegeti. A Reuters egyébként arról írt csütörtökön, hogy a szerbiai biztonsági szolgálatok azt tanácsolták Vučićnak, hogy „a két ország közötti diplomáciai konfliktus közepette fennálló biztonsági fenyegetések” miatt ne utazzon el a tivati csúcsra.